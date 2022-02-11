Последнее обновление GTA Online посвящено Дню Святого Валентина: какие сюрпризы приготовили разработчики
Первым в списке интересных вещей, которые доступны в обновлении, это Gallivanter Baller ST, который теперь можно купить в Legendary Motorsport. Роскошный четырехдверный внедорожник красного цвета дебютировал в GTA Online и его можно приобрести почти за 900 тысяч игровых долларов.
Gallivanter Baller ST внешне напоминает Range Rover Sport и оснащен однокамерным восьмицилиндровым двигателем с нагнетателем, 7-ступенчатой коробкой передач и полным приводом. Это идеальный автомобиль для стильной езды в День Святого Валентина и отличный подарок к празднику.
Игрокам предлагается оценить и некоторые бесплатные бонусы, которые будут доступны только для тех, кто войдет в систему и будет играть на этой неделе. Это розовые, красные и белые оттенки оружия, а также специальная одежда, которая пригодится для участия в резне в День Святого Валентина.
Кроме того, Gusenberg эпохи сухого закона также доступна бесплатно. И небольшой бонус от создателей: игроки GTA Online, вошедшие в систему на этой неделе, получат футболку «Жены Альфредо Смита» бесплатно.
Призовой заезд на этой неделе немного странный. Участники LS Car Meet, выигравшие серию уличных гонок три дня подряд, смогут отправиться домой на Albany Roosevelt, историческом лимузине, неподвластном времени, который прекрасно подошел бы для музея, а не в гаража.
Для тех, кто планирует свои покупки заранее, Rockstar предлагает попробовать три быстрых автомобиля на тестовом треке Car Meet: Vapid Dominator ASP, Bravado Gauntlet Hellfire и Declasse Impaler. Есть также множество других призов, включая GTA$, одежду, аксессуары и случайные призы.
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