Последние бензиновые Audi сойдут с конвейера через 5 лет
Однако, электрическое будущее оказалось значительно ближе. Маркус Дюсманн рассказал на совещании с участием топ-менеджеров Audi и представителей профсоюзов, что компания прекратит производство автомобилей с ДВС в 2026 году. Как выяснили журналисты немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это относится не только к обычным бензиновым и дизельным автомобилям, но также к их гибридным модификациям.
Отметим, что два других представителя «большой немецкой тройки», BMW и Mercedes-Benz, пока занимают сдержанную позицию по выпуску электрокаров. В BMW полагают, что из-за дефицита редкоземельных элементов, необходимых для аккумуляторов, электрокары еще долго будут стоить дороже машин с обычными ДВС. Поэтому баварцы пока не планируют прекращать разработку бензиновых и дизельных моторов.
Компания Mercedes-Benz более позитивно оценивает перспективы электрокаров. Ее электрическая EQ-линейка сейчас шире, чем у BMW, но и здесь отказывать от ДВС будут поэтапно в течение ближайших 20 лет.
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