Последние новости о первом внедорожном Ferrari: шпионские фото и рендеры
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
На основе последних шпионских снимков независимый дизайнер создал рендер Ferrari Purosangue и опубликовал его в Superrenderscars. Ручки задних дверей замаскированы, как на Alfa Romeo 147 или появившемся позднее хэчтбеке Honda Civic восьмого поколения. В камуфляже имеются два квадрата на задних крыльях, за которыми скрываются лючки топливного бака и порта зарядки PHEV. Ожидается, что суммарная отдача гибридной силовой установки на базе 3,0-литрового бутрбомотора V6 составит порядка 820 л.с., что существенно больше, чем Porsche выжимает из своей системы Turbo S E-Hybrid с двигателем V8.
Дебют Ferrari Purosangue должен состояться в первой половине 2022 года. Но можно предположить, что большая часть тиража будет распродана постоянным клиентам по предзаказам еще до премьеры.
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