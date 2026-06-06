Последний рывок SLS: почему Артемида III не высадится на Луну, но изменит всё

6 июня 2026, 06:05
Последние сегменты ускорителей SLS для Artemis III отправлены на мыс Канаверал
Последние сегменты ускорителей SLS для Artemis III отправлены на мыс Канаверал
Американская компания Northrop Grumman завершила отправку последних восьми сегментов твердотопливных ускорителей для ракеты SLS, предназначенной для миссии Artemis III. Это событие знаменует собой важный этап подготовки к запуску, который откроет дорогу будущим лунным экспедициям.
Отправка последних сегментов твердотопливных ускорителей для ракет SLS — событие, которое может изменить ход всей лунной программы НАСА. Компания Northrop Grumman завершила транспортировку восьми последних секций из Юты на мыс Канаверал, где уже этим летом начинается сборка ключевых элементов для миссии «Артемида III». Это не просто очередной этап: именно эти ускорители обеспечивают 75% всей тяги SLS, а значит, без них невозможен ни один крупный запуск в рамках программы.
«Артемида III» не станет первой высадкой людей на Луну, как предполагалось ранее, но миссия остаётся важнейшей для подготовки к «Артемиде IV». В преддверии недели НАСА объявляет сегодняшнюю дату старта и называет имена четырёх астронавтов, которые отправятся в космос. Вместо полёта на Луну экипажу предстоит провести испытания корабля «Орион» и двух лунных посадочных модулей — Starship от SpaceX и Blue Moon Mark 2 от Blue Origin. Это позволит проверить стыковку и работу системы жизнеобеспечения в условиях космоса.
Сборка ускорителей во Флориде начнётся с соединения новых сегментов с уже доставленными частями. Впервые элементы «Артемиды III» будут смонтированы на мобильной стартовой платформе, чтобы ускорить подготовку к запуску. Важное замечание: конструкция SLS для этой миссии претерпевает изменения. Вместо разгонного криогенного блока будет установлен специальный «наполнитель» — балластный элемент без двигателей, но с внешними интерфейсами для состыковки с адаптером Orion. Это связано с тем, что корабль не будет лететь к Луне, а останется на околоземной орбите.
Важную роль по-прежнему выполняет европейский сервисный модуль, обеспечивающий подачу электроэнергии, воды и воздуха для экипажа. В рамках миссии предполагается не только стыковка с лунными модулями, но и возможная связь астронавтов между «Орионом» и посадочными аппаратами для проверки работы систем жизнеобеспечения. Также планируется разработать новый теплозащитный экран, который должен обеспечить более гибкие и надёжные схемы возвращения на Землю.
Точные параметры миссии, включая продолжительность и детали полёта, НАСА пока держит в секрете. Однако уже 9 июня агентство обещает раскрыть больше информации, включая состав экипажа и, возможно, планы по созданию постоянной базы на Луне. Все эти шаги — часть большой стратегии, направленной на возвращение людей на поверхность спутника и развитие лунной инфраструктуры.
Интересно, что в последние годы внимание к космическим программам заметно выросло не только в США, но и в Европе. Например, недавно был анонсирован крупный технологический кроссовер Skoda Peaq, который, по мнению экспертов, может изменить расстановку сил на рынке — подробнее об этом можно узнать в материале о новых тенденциях в европейском автопроме .
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