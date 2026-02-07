Не ЗИЛом единым: раритетный советский вездеход с двигателем Caterpillar выставлен на продажу

7 февраля 2026, 05:13
Последний из 40 выпущенных: в РФ начались продажи редкого трехосного ЗИЛа
На продажу выставлен редкий трехосный ЗИЛ-497420. Всего выпущено 40 шт. Автомобиль с американским дизелем, полным приводом 6х6 и ценой 5 млн рублей. Подробнее об уникальности авто в нашем материале.
В Новосибирске выставлен на продажу уникальный автомобиль — трехосный полноприводный ЗИЛ-497420. По словам продавца, это один из последних «монстров» советского автопрома, выпущенный крайне ограниченной серией — всего 40 экземпляров. Каждая деталь этой машины необычна и свидетельствует о её особом статусе.
Главной инженерной особенностью данного вездехода является силовая установка. Вместо штатного двигателя ЗИЛ здесь установлен дизельный двигатель американской компании Caterpillar, который производился по специальному заказу для эксплуатации в экстремальных условиях Крайнего Севера, Сибири и удалённых регионов. Этот 5.3-литровый мотор в паре с полноприводной трансмиссией 6х6 обеспечивает автомобилю выдающуюся проходимость и надёжность.
Нынешний владелец провёл комплексное восстановление машины: были заменены все технические жидкости, обновлена электросистема и установлен современный свет. Для дополнительной защиты кузов полностью покрыт сверхпрочным полиуретановым покрытием «Раптор», устойчивым к механическим повреждениям и коррозии.
Этот редкий вездеход, сочетающий в себе советскую базу и американское «сердце», предлагается за 5 000 000 рублей. Подобные экземпляры практически не сохранились в оригинальном состоянии, что делает данное предложение исключительным для коллекционеров и ценителей раритетной специальной техники.
