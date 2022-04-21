Jeep Wrangler Rubicon – последний настоящий джип?
Немного бюрократии: про марки и слияния
История «Ренглера» и вообще всей марки Jeep начинается с Того Самого «Виллиса» времён Второй мировой войны.
«Виллис» изначально был разработан компанией American Bantam и доработан более крупной Willys-Overland, от которой и получил своё наименование – Willys MB. Внедорожник также производился компанией Ford под названием «Ford GPW». Впоследствии машина получила неофициально прозвище «Jeep». А через какое-то время компанию Willys-Overland купила Kaiser Motors, и словом «Джип» стала называться вся марка, под которой выпускались наследники армейского Willys MB. Потом марка и заводы, производившие «Джипы» ещё несколько раз меняли своего владельца. В настоящее время марка Jeep принадлежит компании Chrysler, которая, в свою очередь, является частью концерна Fiat.
Откуда взялось слово «Jeep»?
Итак, переходим к более интересному вопросу: откуда же взялось слово «Джип», ставшее в итоге названием автомобильной марки? Теории на этот счёт есть, причём не одна.
Пожалуй, самая распространённая из них гласит, что такое прозвище машины получили в честь Юджина Джипа – так звали одного из персонажей комиксов о моряке Попайе. Юджин представлял собой забавного, ловкого и смекалистого зверька, умеющего находить выход из самых разных ситуаций. Появился персонаж в 1936-м году, и уже вскоре «Джипом» называли как способных «выкручиваться» людей, так и самую разную технику. В частности, это прозвище получил бомбардировщик YB17. Считается, что вполне логично так стали называть и небольшие юркие (по военным меркам) внедорожники.
По другой версии, прозвище произошло от названия «GPW» – напомним, что там назывался вариант внедорожника от «Форда». Третья, похожая, теория гласит, что GPW были ни при чём, а слово «Jeep» основано на слове «Peep» – это было наименование ещё одной военной машины, в настоящее время гораздо менее известной.
Наконец, существует гипотеза происхождения слова от аббревиатуры «GP»: «General Purpose» («Общее назначение»). Так называлась категория автомобилей, к которой относился и «Виллис».
Civilian Jeep: наследник «Виллиса», предок «Ренглера»
В общем, вряд ли мы когда-нибудь со стопроцентной точностью убедимся в том, что к появлению названии марки «Джип» имеет отношение моряк Попай. Зато совершенно точно известно, что в 1944-м году была выпущена гражданская версия Willys MB с простым и логичным названием: «Civilian Jeep» («Гражданский Джип»), сокращённо – CJ.
Первые машины имели обозначение CJ1A, но это были пробные образцы, не пошедшие в серию. Далее появились CJ2 – тоже пока не серийные. Наконец, уже в 45-м году, запустили серийное производство несколько улучшенной версии – CJ2A.
CJ2A отличались от военного предка довольно заметно. Двигателю теперь не нужно было максимально неприхотливым, и степень сжатия его увеличили. Коробку передач поставили более современную. Некоторые изменения претерпела и внешность.
Интересно, что изначально CJ2A предназначались, в первую очередь, для фермеров, причём, подразумевалось, что использовать их будут как рабочие сельскохозяйственные машины. Поэтому их оснащали коробкой отбора мощности.
А дальше пошло развитие. Стало понятно, что подобные автомобили покупают не только владельцы ферм. Кому-то была действительно нужна проходимость и неприхотливость, а кто-то просто хотел именно такую машину с брутальной и очень красивой по-своему внешностью.
В 49-м появился CJ3, и у него было уже две версии: «фермерская» и «нормальная». Потом были CJ4, CJ5 и так далее – до CJ10.
История Civilian Jeep закончилась в 1986-м году. Но не потому, что внедорожник сняли с производства, а просто потому, что он получил новое название: «Wrangler». Под этим именем потомки «Виллиса» и производятся до сих пор.
Что такое «Rubicon» и почему он – лучший
Современный «Ренглер» выпускается в нескольких версиях. Самая экстремальная из них носит вполне подходящее название «Rubicon». От своих собратьев «Рубики» отличаются тем, что прямо на заводе получают солидный внедорожный арсенал.
Помимо прочего, на «Рубиконы» сразу же ставится «MT-шная» резина, предназначенная, в первую очередь, для езды по бездорожью. Дорожный просвет – выше, чем у сородичей: целых 252 миллиметра. Кроме того, «Рубики» оснащаются другим передаточным соотношением в трансмиссии. Наконец, это один из немногих внедорожников, имеющих штатные блокировки всех трёх дифференциалов! Кроме «Рубикона» их сейчас ставят на заводе разве что на «Гелендвагены», только вот внедорожной резиной «Гелики» похвастаться не могут, да и позиционируются они уже давно совсем по-другому. А ещё салон современного G-класса явно не рассчитан на то, чтобы его можно было быстро отмыть от болотной грязи.
С внешностью у «Ренглеров» тоже всё в порядке. Родословная прослеживается сразу же. Брутальность и Та Самая харизма никуда не делись. В городском потоке Wrangler сразу же обращает на себя внимание. Сейчас такой джип выглядит среди других машин на дороге примерно так же, как старый металлист в косухе среди начинающих поп-певцов.
Если что-то и может испортить впечатление от «Ренглера», так это двигатель машин, поставляемых в Европу (в том числе, в РФ). Дело в том, что американцы по каким-то соображениям ввозят в Старый Свет только Wrangler с двухлитровым турбированным движком, а двухлитровым, как известно, может быть только сок. Зато в родной Америке можно купить «Рубикон» с нормальным 3,6-литровым V6 безо всяких наддувов.
Учтите, что Rubicon – машина действительно специфическая. Те же MT-штные колёса ведут себя на скорости, мягко говоря, не лучшим образом. Они созданы совсем для другого. Высокий центр тяжести не способствует устойчивости в скоростных поворотах. За счёт формы кузова внутреннее пространство может показаться менее удобным, чем у «обычных» авто. Кому-то не понравится «армейский» дизайн передней панели (хотя некоторые будут от него в восторге). И далее, далее, далее. Нет, современные системы безопасности, удобства и электронные «фишки» у «Ренглеров» имеются, причём в очень больших количествах. Но требовать от такой машины того же, что и от семейного паркетника – очень глупо. Зато из всех серийных внедорожников именно «Рубиконы», скорее всего, обладают лучшей проходимостью. Да и для дальнейшей внедорожной подготовки «Рубик» станет, пожалуй, лучшей заготовкой.
Кому и зачем всё это нужно? Тому, кто подобными вопросами не задаётся. Такие люди знают, зачем. Остальным же действительно лучше обратить внимание на более привычные автомобили.
Можно ли купить Rubicon в России?
В настоящий момент «Рубиконы» официально продаются в РФ дилерами Jeep.
Кроме того, можно посмотреть объявления о продаже поддержанных «Рубиков».
Комплектации и технические характеристики
|Jeep Wrangler Rubicon 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2022
|Кузов
|внедорожник 5 дв.
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|272
|Объем двигателя
|1995
|Тип трансмисии
|автомат 8
|Привод
|полный
|Топливо
|АИ-95
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