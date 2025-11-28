Этот гиперкар за 4 миллиона евро раскупили до премьеры: что в нем такого особенного?

28 ноября 2025, 09:51
Последний из сорока Bugatti Bolide сошел с конвейера, завершив эпоху лимитированной серии
Производство легендарного гиперкара подошло к концу. Всего было выпущено сорок уникальных машин. Все они нашли своих владельцев заранее. Стоимость каждого экземпляра исчисляется миллионами евро. Узнайте подробности об этом эксклюзивном автомобиле.
Французский производитель эксклюзивных автомобилей Bugatti поставил точку в истории своей трековой модели Bolide. С конвейера на заводе в Мольсеме сошел последний, сороковой по счету экземпляр гиперкара. Таким образом, лимитированная серия, анонсированная несколько лет назад, полностью завершена. Интересно, что весь тираж был распродан задолго до официальной премьеры, что подчеркивает высочайший спрос на уникальные творения марки.
Финальный автомобиль получил запоминающуюся внешность. Кузов окрашен в комбинацию черного и ярко-голубого цветов, создавая агрессивный и в то же время элегантный образ. Внутреннее убранство продолжает эту стилистику: салон отделан синей алькантарой с контрастными акцентами оттенка Light Blue Sport. Как дань уважения происхождению бренда, в интерьере присутствуют традиционные элементы в цветах французского национального флага. Каждая деталь этого автомобиля говорит о его эксклюзивности и ручной сборке.
Под капотом этого монстра скрывается настоящее инженерное чудо - восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями. Силовой агрегат развивает колоссальную мощность в 1600 лошадиных сил. Динамические характеристики поражают воображение: для разгона с места до первой сотни километров в час Bolide требуется всего 2,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 380 км/ч, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей на планете.
Особое внимание инженеры уделили аэродинамике. Развитый обвес, включающий массивное антикрыло и множество других элементов, создает огромную прижимную силу. На высокой скорости она более чем вдвое превышает сухую массу самого автомобиля, которая составляет 1450 килограммов. Это буквально вжимает машину в асфальт, обеспечивая феноменальную устойчивость и управляемость в поворотах.
Как и следовало ожидать, цена на такой шедевр автомобилестроения оказалась заоблачной. Поставки первых машин клиентам начались еще в прошлом году, а стартовая стоимость составляла от 4 миллионов евро. Как сообщает «Российская Газета», летом 2025 года на аукционе Gooding Christie's был продан самый первый произведенный Bolide с номером шасси 001. Хотя итоговая сумма сделки не была обнародована, эксперты рынка оценивали лот в сумму до 5,2 миллиона евро, что подтверждает высокий инвестиционный потенциал модели.
