Черный F-Pace SVR стал финальной бензиновой моделью Jaguar – что дальше ждет марку

Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили

Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.

В декабре 2025 года на заводе Jaguar в Солихалле завершилась целая эпоха. С конвейера сошел последний кроссовер F-Pace SVR, окрашенный в черный цвет. Этот автомобиль стал не просто очередной машиной, а символом окончания производства моделей Jaguar с двигателями внутреннего сгорания. Как сообщает клуб энтузиастов марки, финальный F-Pace SVR не поступит в продажу — его судьба уже предрешена.

После схода с конвейера последний уникальный кроссовер был передан в коллекцию Jaguar Daimler Heritage Trust. Теперь он стал частью истории бренда, который полностью переходит на выпуск электромобилей. Для Jaguar это не просто смена модельного ряда, а стратегический шаг, определяющий будущее компании на годы вперед.

Отказ от ДВС — не спонтанное решение. Компания давно анонсировала планы по переходу на электромобили, чтобы соответствовать мировым трендам и ужесточающимся экологическим нормам. Теперь этот план реализован: F-Pace SVR стал последним гибридом с двигателем внутреннего сгорания, уступив дорогу полностью электрическому будущему.

У поклонников марки это событие вызывает смешанные чувства. С одной стороны, Jaguar всегда славился мощными и харизматичными автомобилями с узнаваемым характером. С другой — переход на электротягу открывает новые горизонты для инженеров и дизайнеров, позволяя создавать более технологичные и современные модели.

В ближайшие годы Jaguar планирует представить целую линейку новых электромобилей, которые, как обещает бренд, сохранят фирменный стиль и драйверские качества. Первые полностью электрические модели ожидаются уже в 2026 году. Компания заверяет, что они будут не только экологичными, но и по-настоящему роскошными, и динамичными.

Таким образом, сход последнего F-Pace SVR с конвейера — это не просто конец одной модели, а важный рубеж для всей автомобильной индустрии. Jaguar закладывает основу для будущего, в котором главную роль будут играть инновации и забота об окружающей среде. Поклонникам марки остается ждать новых премьер и надеяться, что электромобили Jaguar смогут сохранить ту страсть к вождению, которая всегда отличала автомобили с ДВС.