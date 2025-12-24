Черный F-Pace SVR стал финальной бензиновой моделью Jaguar – что дальше ждет марку

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 14:43

Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили

Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили

Черный F-Pace SVR стал финальной бензиновой моделью Jaguar – что дальше ждет марку

Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили

Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.

Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.

В декабре 2025 года на заводе Jaguar в Солихалле завершилась целая эпоха. С конвейера сошел последний кроссовер F-Pace SVR, окрашенный в черный цвет. Этот автомобиль стал не просто очередной машиной, а символом окончания производства моделей Jaguar с двигателями внутреннего сгорания. Как сообщает клуб энтузиастов марки, финальный F-Pace SVR не поступит в продажу — его судьба уже предрешена.

После схода с конвейера последний уникальный кроссовер был передан в коллекцию Jaguar Daimler Heritage Trust. Теперь он стал частью истории бренда, который полностью переходит на выпуск электромобилей. Для Jaguar это не просто смена модельного ряда, а стратегический шаг, определяющий будущее компании на годы вперед.

Отказ от ДВС — не спонтанное решение. Компания давно анонсировала планы по переходу на электромобили, чтобы соответствовать мировым трендам и ужесточающимся экологическим нормам. Теперь этот план реализован: F-Pace SVR стал последним гибридом с двигателем внутреннего сгорания, уступив дорогу полностью электрическому будущему.

У поклонников марки это событие вызывает смешанные чувства. С одной стороны, Jaguar всегда славился мощными и харизматичными автомобилями с узнаваемым характером. С другой — переход на электротягу открывает новые горизонты для инженеров и дизайнеров, позволяя создавать более технологичные и современные модели.

В ближайшие годы Jaguar планирует представить целую линейку новых электромобилей, которые, как обещает бренд, сохранят фирменный стиль и драйверские качества. Первые полностью электрические модели ожидаются уже в 2026 году. Компания заверяет, что они будут не только экологичными, но и по-настоящему роскошными, и динамичными.

Таким образом, сход последнего F-Pace SVR с конвейера — это не просто конец одной модели, а важный рубеж для всей автомобильной индустрии. Jaguar закладывает основу для будущего, в котором главную роль будут играть инновации и забота об окружающей среде. Поклонникам марки остается ждать новых премьер и надеяться, что электромобили Jaguar смогут сохранить ту страсть к вождению, которая всегда отличала автомобили с ДВС.

Упомянутые марки: Jaguar
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ягуар

Похожие материалы Ягуар

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Краснодар Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться