Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 20:53

Последний круг на Нюрбургринге: как Mercedes-AMG GT S изменил судьбу автолюбителя

«Спасибо» на последнем круге: история Арто и его 700-сильного Mercedes

Модифицированный Mercedes-AMG GT S с почти 700 л.с. стал героем особого заезда на Нюрбургринге. Известный гонщик Миша Charoudin устроил незабываемую поездку для Арто Alanen, который борется с тяжелой болезнью. Почему этот круг стал самым важным - в нашем материале.

Истории, в которых автомобиль становится не просто средством передвижения, а настоящим символом жизни, встречаются нечасто. Именно такой случай произошёл на знаменитом Нюрбургринге. Финский энтузиаст Арто Аланен, владелец целой коллекции уникальных машин, отправился на свой, возможно, последний круг по трассе. За рулём — Миша Чарудин, известный по своим обзорам и рекордным просмотрам в соцсетях.

Арто — человек, который не признаёт стандартных решений. В его гараже — Mercedes-AMG GT S, BMW i4 M50, Ford Focus RS и Honda Civic Type R, и все они прошли серьёзную доработку. Но именно Mercedes-AMG GT S стал главным героем этой истории. Мощность его 4-литрового битурбо V8 после тюнинга выросла почти до 700 л.с., а крутящий момент — до 900 Нм. Это уже не просто спорткар, а настоящий трековый монстр, способный удивить даже опытных пилотов.

Миша Чарудин не впервые тестирует автомобили Арто на Нюрбургринге, но этот заезд был особенным. Арто, сидя на пассажирском сиденье, хотел ещё раз прочувствовать динамику и атмосферу трассы, которую он так любит. Для него это не просто поездка — это прощание с целой эпохой своей жизни, ведь болезнь не оставляет ему шансов вернуться на правильный путь.

Mercedes-AMG GT S получил новые сайлентблоки и усиленные тормоза, которые позволяют вести себя на трассе максимально уверенно. На видео, снятом из салона, видно, как Арто сдержанно, но с явным удовольствием реагирует на каждый поворот — от знаменитой «Караччиолы-Карусель» до скоростного участка Фуксрёре и прыжков на Пфланцгартене. Финальную прямую Mercedes-AMG GT S пролетает с рёвом, словно подводя итог выдающемуся достижению.

После финиша Миша Чарудин говорит Арто: «Я сделал всё, что мог для тебя». В ответ — короткое, но наполненное смыслом «Спасибо». Эти слова звучат как итог целой жизни, посвящённой скорости, драйву и любви к автомобилям. Арто прощается не только с трассой, но и с частью себя, оставляя на асфальте Нюрбургринга свой последний след.

