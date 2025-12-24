Редкая версия Defender с минимальным пробегом ищет нового владельца — шанс для коллекционеров

24 декабря 2025, 07:27
Последний Land Rover Defender 90 Heritage Edition 2016 года выставлен на аукцион
На онлайн-аукционе появился уникальный Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Это последний экземпляр лимитированной серии, выпущенной к завершению производства легендарной модели. Автомобиль сохранил минимальный пробег и одного владельца. Подробности о состоянии и истории машины - в нашем материале.
В январе 2016 года завершилась эпоха классического Land Rover Defender с рамной конструкцией кузова. К этому событию британская марка подготовила три особых версии: «Наследие», «Приключения» и «Автобиография». Каждая из них стала своеобразным прощанием с классической моделью, которая символизировала надежность и внедорожные возможности.
Особый интерес представляет серия Heritage Edition, вдохновленная классическими моделями Defender прошлого века. Автомобиль выполнен в ретро-стилистике: характерный зеленый цвет кузова, белая крыша, оригинальные шильдики и детали, отсылающие к истокам марки. Внутри — лаконичный салон с тканевой отделкой и минималистической приборной панелью, что подчеркивает аутентичность и уважение к традициям.
Как сообщает autoevolution, на аукционе Collecting Cars появился последний выпущенный экземпляр Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Машина прошла всего 4 597 миль (около 7 398 км) и всегда принадлежала одному владельцу. Состояние автомобиля практически идеальное, что делает его ценной находкой для коллекционеров и поклонников британского автопрома.
Выпуск ограниченной серии Heritage был приурочен к завершению производства Defender, который за долгую историю стал неотъемлемой частью автомобильной культуры. Модель прославилась своей простотой, выносливостью и выдающейся проходимостью. Именно поэтому последние экземпляры, особенно в специальных версиях, вызывают ажиотаж на рынке и становятся объектами инвестиций.
Эксперты отмечают, что такие автомобили редко встречаются в продаже, а их стоимость с годами только растет. Для многих энтузиастов Defender — не просто транспорт, а часть истории, воплощение инженерной мысли и британского характера. Heritage Edition — это уникальный шанс прикоснуться к легенде и стать владельцем редкого коллекционного внедорожника.
