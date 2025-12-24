Редкая версия Defender с минимальным пробегом ищет нового владельца — шанс для коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 07:27

Последний Land Rover Defender 90 Heritage Edition 2016 года выставлен на аукцион

Последний Land Rover Defender 90 Heritage Edition 2016 года выставлен на аукцион

Редкая версия Defender с минимальным пробегом ищет нового владельца — шанс для коллекционеров

Последний Land Rover Defender 90 Heritage Edition 2016 года выставлен на аукцион

На онлайн-аукционе появился уникальный Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Это последний экземпляр лимитированной серии, выпущенной к завершению производства легендарной модели. Автомобиль сохранил минимальный пробег и одного владельца. Подробности о состоянии и истории машины - в нашем материале.

На онлайн-аукционе появился уникальный Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Это последний экземпляр лимитированной серии, выпущенной к завершению производства легендарной модели. Автомобиль сохранил минимальный пробег и одного владельца. Подробности о состоянии и истории машины - в нашем материале.

В январе 2016 года завершилась эпоха классического Land Rover Defender с рамной конструкцией кузова. К этому событию британская марка подготовила три особых версии: «Наследие», «Приключения» и «Автобиография». Каждая из них стала своеобразным прощанием с классической моделью, которая символизировала надежность и внедорожные возможности.

Особый интерес представляет серия Heritage Edition, вдохновленная классическими моделями Defender прошлого века. Автомобиль выполнен в ретро-стилистике: характерный зеленый цвет кузова, белая крыша, оригинальные шильдики и детали, отсылающие к истокам марки. Внутри — лаконичный салон с тканевой отделкой и минималистической приборной панелью, что подчеркивает аутентичность и уважение к традициям.

Как сообщает autoevolution, на аукционе Collecting Cars появился последний выпущенный экземпляр Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Машина прошла всего 4 597 миль (около 7 398 км) и всегда принадлежала одному владельцу. Состояние автомобиля практически идеальное, что делает его ценной находкой для коллекционеров и поклонников британского автопрома.

Выпуск ограниченной серии Heritage был приурочен к завершению производства Defender, который за долгую историю стал неотъемлемой частью автомобильной культуры. Модель прославилась своей простотой, выносливостью и выдающейся проходимостью. Именно поэтому последние экземпляры, особенно в специальных версиях, вызывают ажиотаж на рынке и становятся объектами инвестиций.

Эксперты отмечают, что такие автомобили редко встречаются в продаже, а их стоимость с годами только растет. Для многих энтузиастов Defender — не просто транспорт, а часть истории, воплощение инженерной мысли и британского характера. Heritage Edition — это уникальный шанс прикоснуться к легенде и стать владельцем редкого коллекционного внедорожника.

Упомянутые модели: Land Rover Defender (от 10 192 000 Р)
Упомянутые марки: Land Rover
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ленд Ровер

Похожие материалы Ленд Ровер

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Омск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться