Последний лимузин ЗиЛ продают по цене Aurus
Фото: auto.ru
Автомобиль находится в идеальном состоянии, полностью исправен и даже сохранил штатные покрышки «Гранит», позволяющие продолжать движение при спущенных колесах. Продавец просит за ЗиЛ-41047 цену новенького седана Aurus – 39,5 млн рублей. Это самый дорогой представитель марки, выставленный сейчас на продажу. Обычно за похожие машины просят минимум вдвое меньше. А летом 2023 года на американском аукционе продали ЗиЛ-41045 1985 года, на котором возили последнего президента СССР Михаила Горбачева. Машина ушла за 140 тысяч долларов или порядка 13,5 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
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