Последний лимузин ЗиЛ продают по цене Aurus

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По официальной информации последний лимузин ЗиЛ-41047 выпустили в 2002 году для президента Казахстана. Но известно, что и в более поздние годы на заводе собирали штучные экземпляры по спецзаказу. Владелец выставленного сейчас на продажу на auto.ru автомобиля готов предоставить все документы, подтверждающие, что машина появилась на свет именно в 2007 году. Небольшой пробег в 17 тысяч километров объясняется тем, что лимузин выезжал из гаража только для участия в разного рода выставках и автопробегах.

Автомобиль находится в идеальном состоянии, полностью исправен и даже сохранил штатные покрышки «Гранит», позволяющие продолжать движение при спущенных колесах. Продавец просит за ЗиЛ-41047 цену новенького седана Aurus – 39,5 млн рублей. Это самый дорогой представитель марки, выставленный сейчас на продажу. Обычно за похожие машины просят минимум вдвое меньше. А летом 2023 года на американском аукционе продали ЗиЛ-41045 1985 года, на котором возили последнего президента СССР Михаила Горбачева. Машина ушла за 140 тысяч долларов или порядка 13,5 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

Упомянутые модели: ЗИЛ 4104

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