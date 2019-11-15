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15 ноября 2019, 21:02

Последний Saab ушел с молотка за 3,1 млн рублей

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В Швеции продали на аукционе последний экземпляр Saab 9-3 из музея марки в Тролльхеттане. Первоначально запрошенная сумма в 450 тысяч шведских крон увеличилась до итоговых 465 тысяч, что эквивалентно 3,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
Последний Saab ушел с молотка за 3 1 млн рублей

Фото взято из открытых источников

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В начале октября шведский аукционный дом Bilweb Auctions выставил на продажу последний Saab. Уникальный переднеприводный Saab 9-3 Aero Turbo4 сошел с конвейера в 2014 году и до сих пор хранился в заводском музее. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором EcoTec мощностью 220 лошадиных сил и 6-диапазонной автоматической коробкой передач. На его одометре - всего 66 километров, которые седан накатал по заводскому испытательному треку во время рекламной фотосессии.

По сути, это абсолютно новый автомобиль, несмотря на 5-летний возраст. И кузов, выкрашенный в серебристый цвет, и белый кожаный салон находятся в идеальном состоянии. Аукционисты оценили седан по рыночной цене – 450 тысяч шведских крон. Покупатель, имя которого не сообщается, заплатил за раритетный Saab 465 тысяч крон или около 3,1 млн рублей.

Автомобильная компания Saab объявила о банкротстве в 2012 году. Год спустя шведская фирма с китайскими корнями National Electric Vehicle Sweden (NEVS) приобрела активы Saab и в конце 2013 года попыталась возобновить на заводе в Тролльхеттане серийное производство. Но к маю 2014-го стало ясно, что конвейер придется остановить. На этот раз навсегда. За несколько месяцев удалось выпустить лишь 420 автомобилей, последний из которых и был сейчас продан на аукционе.


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Последний Saab ушел с молотка за 3,1 млн рублей
{{material_103128}}В начале октября шведский аукционный дом Bilweb Auctions выставил на продажу последний Saab. Уникальный переднеприводный Saab 9-3 Aero Turbo4 сошел с конвейера в 2014 году и до сих пор хранился в заводском музее. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором EcoTec мощностью 220 лошадиных сил и 6-диапазонной автоматической коробкой передач. На его одометре - всего 66 километров, которые седан накатал по заводскому испытательному треку во время рекламной фотосессии.По сути, это абсолютно новый автомобиль, несмотря на 5-летний возраст. И кузов, выкрашенный в серебристый цвет, и белый кожаный салон находятся в идеальном состоянии. Аукционисты оценили седан по рыночной цене – 450 тысяч шведских крон. Покупатель, имя которого не сообщается, заплатил за раритетный Saab 465 тысяч крон или около 3,1 млн рублей.Автомобильная компания Saab объявила о банкротстве в 2012 году. Год спустя шведская фирма с китайскими корнями National Electric Vehicle Sweden (NEVS) приобрела активы Saab и в конце 2013 года попыталась возобновить на заводе в Тролльхеттане серийное производство. Но к маю 2014-го стало ясно, что конвейер придется остановить. На этот раз навсегда. За несколько месяцев удалось выпустить лишь 420 автомобилей, последний из которых и был сейчас продан на аукционе.
2019-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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