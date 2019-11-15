15 ноября 2019, 21:02
Последний Saab ушел с молотка за 3,1 млн рублей
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В Швеции продали на аукционе последний экземпляр Saab 9-3 из музея марки в Тролльхеттане. Первоначально запрошенная сумма в 450 тысяч шведских крон увеличилась до итоговых 465 тысяч, что эквивалентно 3,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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По сути, это абсолютно новый автомобиль, несмотря на 5-летний возраст. И кузов, выкрашенный в серебристый цвет, и белый кожаный салон находятся в идеальном состоянии. Аукционисты оценили седан по рыночной цене – 450 тысяч шведских крон. Покупатель, имя которого не сообщается, заплатил за раритетный Saab 465 тысяч крон или около 3,1 млн рублей.
Автомобильная компания Saab объявила о банкротстве в 2012 году. Год спустя шведская фирма с китайскими корнями National Electric Vehicle Sweden (NEVS) приобрела активы Saab и в конце 2013 года попыталась возобновить на заводе в Тролльхеттане серийное производство. Но к маю 2014-го стало ясно, что конвейер придется остановить. На этот раз навсегда. За несколько месяцев удалось выпустить лишь 420 автомобилей, последний из которых и был сейчас продан на аукционе.
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