Последний Landaulet ушел с молотка
Mercedes-Maybach G650 Landaulet получил 6-литровый бензиновый битурбированный двигатель V12, выдающий 630 «лошадей». Автомобиль оснащается системой полного привода с тремя отдельными блокировками дифференциалов.
Основная отличительная черта модели - складная крыша для задних пассажиров и жесткий верх над сиденьями водителя и переднего пассажира. Между двумя рядами кресел проходит управляемая стеклянная перегородка, разделяющая салон на две зоны. От S-Class Pullman заимствованы пассажирские сиденья с функцией массажа. Также в салоне установлены выдвижные столы и два дисплея по 10 дюймов. Покупателем стал неназванный гражданин Бельгии.
Проданный внедорожник стал последним представителем актуальной генерации G-Class. В настоящее время компания готовит к дебюту свежее поколение. Внешне новый «Гелик» не будет значительно отличаться от предшественников, несмотря на использование новой платформы.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное