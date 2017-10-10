10 октября 2017, 09:15

Последний Landaulet ушел с молотка

Аукционный дом Bonhams Zoute провел торги последнего из 99 выпущенных Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Новому владельцу пришлось выложить 1,2 млн евро за редкий автомобиль. Организаторы обещали отправить все вырученные средства на благотворительность.
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  Последний Landaulet ушел с молотка Mercedes Benz G-класс Последний Landaulet ушел с молотка Mercedes Benz G-класс Последний Landaulet ушел с молотка
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Аукционный дом Bonhams выставил на торги уникальный лот - последний их 99 выпущенных Mercedes-Maybach G650 ...
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Впервые внедорожник в кузове «ландо» появился на публике на автосалоне в Женеве в марте 2017 года. Компания выпустила ограниченную серию таких автомобилей - с конвейера сошло всего 99 Landaulet G650. Все экземпляры нашли своих хозяев сразу после дебюта, но один внедорожник производитель оставил для более поздней продажи в благотворительных целях. Примечательно, что компания планировала реализовать авто за 630 000 евро (около 43,5 млн рублей). Окончательная стоимость лота почти вдвое превысила базовую цену.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet получил 6-литровый бензиновый битурбированный двигатель V12, выдающий 630 «лошадей». Автомобиль оснащается системой полного привода с тремя отдельными блокировками дифференциалов.

Основная отличительная черта модели - складная крыша для задних пассажиров и жесткий верх над сиденьями водителя и переднего пассажира. Между двумя рядами кресел проходит управляемая стеклянная перегородка, разделяющая салон на две зоны. От S-Class Pullman заимствованы пассажирские сиденья с функцией массажа. Также в салоне установлены выдвижные столы и два дисплея по 10 дюймов. Покупателем стал неназванный гражданин Бельгии.

Проданный внедорожник стал последним представителем актуальной генерации G-Class. В настоящее время компания готовит к дебюту свежее поколение. Внешне новый «Гелик» не будет значительно отличаться от предшественников, несмотря на использование новой платформы.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Последний Landaulet ушел с молотка
{{material_120904}}Впервые внедорожник в кузове «ландо» появился на публике на автосалоне в Женеве в марте 2017 года. Компания выпустила ограниченную серию таких автомобилей - с конвейера сошло всего 99 Landaulet G650. Все экземпляры нашли своих хозяев сразу после дебюта, но один внедорожник производитель оставил для более поздней продажи в благотворительных целях. Примечательно, что компания планировала реализовать авто за 630 000 евро (около 43,5 млн рублей). Окончательная стоимость лота почти вдвое превысила базовую цену.Mercedes-Maybach G650 Landaulet получил 6-литровый бензиновый битурбированный двигатель V12, выдающий 630 «лошадей». Автомобиль оснащается системой полного привода с тремя отдельными блокировками дифференциалов.Основная отличительная черта модели - складная крыша для задних пассажиров и жесткий верх над сиденьями водителя и переднего пассажира. Между двумя рядами кресел проходит управляемая стеклянная перегородка, разделяющая салон на две зоны. От S-Class Pullman заимствованы пассажирские сиденья с функцией массажа. Также в салоне установлены выдвижные столы и два дисплея по 10 дюймов. Покупателем стал неназванный гражданин Бельгии.Проданный внедорожник стал последним представителем актуальной генерации G-Class. В настоящее время компания готовит к дебюту свежее поколение. Внешне новый «Гелик» не будет значительно отличаться от предшественников, несмотря на использование новой платформы.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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