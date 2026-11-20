20 ноября 2026, 20:19
Последний из легенды: как «Восход 3М-01» пережил развал страны
Последний из легенды: как «Восход 3М-01» пережил развал страны
Легкий дорожный мотоцикл «Восход 3М-01» выпускали с 1993 года, а последний экземпляр собрали в 2002-м. Его двигатель развивал 15 л. с.; мотоцикл разгонялся до 110 км/ч, расходуя около 4 л на 100 км.
В эпоху, когда мотоциклы становятся все более сложными и дорогими, на рынке все еще остается место для простой и надежной техники. Именно такой была последняя модель легендарной линейки «Восход» — мотоцикл «Восход 3М-01», который стал символом целой эпохи отечественного мотопрома. Этот байк, выпускавшийся с 1993 по 2002 год, до сих пор остается примером доступной и практичной техники для повседневных поездок.
«Восход 3М-01» стал последним легким дорожным мотоциклом этой линии и одним из последних представителей своего класса в России. Его история началась в 1965 году на Ковровском заводе имени В. А. Дегтярева, где был вручен первый мотоцикл с этим названием. Последняя модель сошла с конвейера в 1993 году, в период больших перемен в стране, а выпуск завершился в 2002-м.
В основе «Восхода 3М-01» лежит простая и легкая конструкция: одноместный мотоцикл весил всего 135 кг. Он оснащался одноцилиндровым двухтактным двигателем объемом 173,7 см³. Для базовой модели «Восход-3М» указывали мощность 14 л. с. (10,3 кВт) при 5500-5800 об/мин, масса составляла около 122-123 кг, а максимальная скорость — примерно 105 км/ч.
Версия 3М-01 получила доработанный цилиндр и головку двигателя, измененную площадь и расположение ребер охлаждения. Маховики коленвала стали выполняться заодно с цапфами, а сцепление и коробку передач усилили. В ходовой части переработали задние амортизаторы и предусмотрели регулировку предварительного поджатия передних пружин. Установили барабанные тормоза диаметром до 160 мм, а руль закрепили на упругих втулках. Расход топлива составлял около 4 литров на 100 км пути, а максимальная скорость достигала 110 км/ч. Длина мотоцикла равнялась 2005 мм, ширина — 856 мм, высота — 1205 мм.
Практичность модели объяснялась легкой конструкцией: при грамотном уходе мотоцикл мог долго служить владельцу. С завершением производства «Восхода 3М-01» завершилась целая глава советского и российского мотопрома. К тому времени многие отечественные предприятия, производившие дорожные мотоциклы, уже закрылись. «Восход» остался символом доступной и простой техники своего времени для тех, кто помнит эти машины.
Похожие материалы
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
21.11.2026, 23:34
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 16:51
Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор»: история создания и эволюция ударных вертолетов
Ка-50 «Черная акула» задумывался как одноместный ударный вертолет с соосной схемой винтов — без рулевого винта, с высокой маневренностью и катапультным креслом К-37-800. Однако экономический кризис и сложность одновременного управления и поиска целей одним пилотом привели к появлению двухместного Ка-52 «Аллигатор».Читать далее
-
21.11.2026, 14:36
«Ява» против «Минска»: как советский мотоцикл выдавал достаток владельца
В советской деревне мотоцикл помогал добираться по делам и становился показателем достатка: легкие «Минск» и «Восход» выбирали начинающие, а чехословацкая «Ява» вызывала особую гордость. У каждой модели была своя роль.Читать далее
-
21.11.2026, 10:48
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
Российские производители внедорожной мототехники закупили в 2025 году около 16 тысяч импортных двигателей. В Казани уже выпускают GIMURA-1000S, но для расширения производства предприятию нужен стратегический инвестор.Читать далее
Похожие материалы
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
21.11.2026, 23:34
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 16:51
Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор»: история создания и эволюция ударных вертолетов
Ка-50 «Черная акула» задумывался как одноместный ударный вертолет с соосной схемой винтов — без рулевого винта, с высокой маневренностью и катапультным креслом К-37-800. Однако экономический кризис и сложность одновременного управления и поиска целей одним пилотом привели к появлению двухместного Ка-52 «Аллигатор».Читать далее
-
21.11.2026, 14:36
«Ява» против «Минска»: как советский мотоцикл выдавал достаток владельца
В советской деревне мотоцикл помогал добираться по делам и становился показателем достатка: легкие «Минск» и «Восход» выбирали начинающие, а чехословацкая «Ява» вызывала особую гордость. У каждой модели была своя роль.Читать далее
-
21.11.2026, 10:48
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
Российские производители внедорожной мототехники закупили в 2025 году около 16 тысяч импортных двигателей. В Казани уже выпускают GIMURA-1000S, но для расширения производства предприятию нужен стратегический инвестор.Читать далее