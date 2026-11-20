Последний из легенды: как «Восход 3М-01» пережил развал страны

Легкий дорожный мотоцикл «Восход 3М-01» выпускали с 1993 года, а последний экземпляр собрали в 2002-м. Его двигатель развивал 15 л. с.; мотоцикл разгонялся до 110 км/ч, расходуя около 4 л на 100 км.

Легкий дорожный мотоцикл «Восход 3М-01» выпускали с 1993 года, а последний экземпляр собрали в 2002-м. Его двигатель развивал 15 л. с.; мотоцикл разгонялся до 110 км/ч, расходуя около 4 л на 100 км.

В эпоху, когда мотоциклы становятся все более сложными и дорогими, на рынке все еще остается место для простой и надежной техники. Именно такой была последняя модель легендарной линейки «Восход» — мотоцикл «Восход 3М-01», который стал символом целой эпохи отечественного мотопрома. Этот байк, выпускавшийся с 1993 по 2002 год, до сих пор остается примером доступной и практичной техники для повседневных поездок.

«Восход 3М-01» стал последним легким дорожным мотоциклом этой линии и одним из последних представителей своего класса в России. Его история началась в 1965 году на Ковровском заводе имени В. А. Дегтярева, где был вручен первый мотоцикл с этим названием. Последняя модель сошла с конвейера в 1993 году, в период больших перемен в стране, а выпуск завершился в 2002-м.

В основе «Восхода 3М-01» лежит простая и легкая конструкция: одноместный мотоцикл весил всего 135 кг. Он оснащался одноцилиндровым двухтактным двигателем объемом 173,7 см³. Для базовой модели «Восход-3М» указывали мощность 14 л. с. (10,3 кВт) при 5500-5800 об/мин, масса составляла около 122-123 кг, а максимальная скорость — примерно 105 км/ч.

Версия 3М-01 получила доработанный цилиндр и головку двигателя, измененную площадь и расположение ребер охлаждения. Маховики коленвала стали выполняться заодно с цапфами, а сцепление и коробку передач усилили. В ходовой части переработали задние амортизаторы и предусмотрели регулировку предварительного поджатия передних пружин. Установили барабанные тормоза диаметром до 160 мм, а руль закрепили на упругих втулках. Расход топлива составлял около 4 литров на 100 км пути, а максимальная скорость достигала 110 км/ч. Длина мотоцикла равнялась 2005 мм, ширина — 856 мм, высота — 1205 мм.

Практичность модели объяснялась легкой конструкцией: при грамотном уходе мотоцикл мог долго служить владельцу. С завершением производства «Восхода 3М-01» завершилась целая глава советского и российского мотопрома. К тому времени многие отечественные предприятия, производившие дорожные мотоциклы, уже закрылись. «Восход» остался символом доступной и простой техники своего времени для тех, кто помнит эти машины.