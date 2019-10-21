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21 октября 2019, 14:26

Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября

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Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi завершает поставки в Россию внедорожников Pajero. Последняя партия из 500 автомобилей прощальной серии Final Edition появится в дилерских центрах в ноябре.
Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября

Фото: Mitsubishi

Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября

Фото: Mitsubishi

Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября

Фото: Mitsubishi

Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября

Фото: Mitsubishi

Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября

Фото: Mitsubishi

Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября

Фото: Mitsubishi

Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября
Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября
Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября
Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября
Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября
Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября
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Компания «ММС Рус» официально сообщила о прекращении поставок в нашу страну внедорожников Mitsubishi Pajero. Продажи прощальной лимитированной серии Final Edition стартуют 1 ноября 2019 года. Покупателям предложат 500 автомобилей с 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 л.с. и системой полного привода Super Select 4WD.

Внедорожники Pajero Final Edition будут доступны в комплектациях Instyle и Ultimate. На принадлежность к особой серии укажут шильдики «Final Edition» на кузове и в салоне. Кроме того, покупателю вручат именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии. Цены на внедорожники прощальной серии пока не объявлены. Обычные Mitsubishi Pajero сейчас стоят минимум 2 989 900 рублей.

Внедорожник Mitsubishi Pajero четвертого поколения дебютировал в 2006 году. По данным аналитического агентства «Автостат», с января по сентябрь 2019-го дилеры реализовали 884 автомобиля или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но доля в общем объеме продаж Mitsubishi в России не превышает 3%.

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Отзывы по теме
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Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября
{{material_127875}}Компания «ММС Рус» официально сообщила о прекращении поставок в нашу страну внедорожников Mitsubishi Pajero. Продажи прощальной лимитированной серии Final Edition стартуют 1 ноября 2019 года. Покупателям предложат 500 автомобилей с 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 л.с. и системой полного привода Super Select 4WD.Внедорожники Pajero Final Edition будут доступны в комплектациях Instyle и Ultimate. На принадлежность к особой серии укажут шильдики «Final Edition» на кузове и в салоне. Кроме того, покупателю вручат именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии. Цены на внедорожники прощальной серии пока не объявлены. Обычные Mitsubishi Pajero сейчас стоят минимум 2 989 900 рублей.Внедорожник Mitsubishi Pajero четвертого поколения дебютировал в 2006 году. По данным аналитического агентства «Автостат», с января по сентябрь 2019-го дилеры реализовали 884 автомобиля или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но доля в общем объеме продаж Mitsubishi в России не превышает 3%.
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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