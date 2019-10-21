21 октября 2019, 14:26
Последняя партия Pajero поступит в продажу 1 ноября
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Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi завершает поставки в Россию внедорожников Pajero. Последняя партия из 500 автомобилей прощальной серии Final Edition появится в дилерских центрах в ноябре.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
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Внедорожники Pajero Final Edition будут доступны в комплектациях Instyle и Ultimate. На принадлежность к особой серии укажут шильдики «Final Edition» на кузове и в салоне. Кроме того, покупателю вручат именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии. Цены на внедорожники прощальной серии пока не объявлены. Обычные Mitsubishi Pajero сейчас стоят минимум 2 989 900 рублей.
Внедорожник Mitsubishi Pajero четвертого поколения дебютировал в 2006 году. По данным аналитического агентства «Автостат», с января по сентябрь 2019-го дилеры реализовали 884 автомобиля или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но доля в общем объеме продаж Mitsubishi в России не превышает 3%.
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Комментарии пользователей
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Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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