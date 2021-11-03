Послевоенные легенды МАЗ-501 и МАЗ-502: одному в лес, второму в армию
Фото: gruzovikpress.ru
Свою лепту в возрождение страны внесли крупные отечественные автогиганты., особенно те, что специализировались на выпуске грузовой и промышленной техники. В арсенале Минского автозавода главным на тот момент было «200-е» семейство (МАЗ-200 и МАЗ-205). Его серийный выпуск был освоен в конце 1940-х по чертежам ярославских инженеров. Грузовики были востребованы как в СССР, так и за его пределами, но белорусам хотелось своих разработок, и такой случай им предоставился.
На лесозаготовки
В 1953 году руководство Минского автозавода получило от Минлеспрома СССР задание создать автомобиль-лесовоз. За дело принялись охотно, и в самые короткие сроки на МАЗе была разработана конструкция такого спецгрузовика. Он имел колесную формулу «4х4» (постоянный привод на оба моста и несимметричный межосевой блокируемый дифференциал), позволявшую ему бороздить лесные дороги и буераки.
Несколько опытных образцов продемонстрировали заказчику в 1954-м. Автомобилю присвоили заводской индекс МАЗ-501. Это был тягач с полной грузоподъемностью автопоезда 15 тонн, в задачу которого входила транспортировка бревен в сортаментах и леса в хлыстах длиной до 30 метров с применением прицепа-роспуска.
Установленный на МАЗ-501 ярославский 4-цилиндровый двухтактный дизель ЯАЗ-М204А мощностью 120 л.с. позволял грузовику передвигаться по дорогам разных типов с удовлетворительной несущей способностью. На асфальте ему удавалось развивать скорость 45 км/ч, что даже по тем временам было, скажем так, не очень. Внешне МАЗ-501 напоминал «200-ю» серию - та же 3-местная капотная деревянная (чуть позже полностью металлическая) закрытая кабина с металлической обшивкой и отопителем.
Поскольку зимы в те годы были суровыми не только в Сибири и на Чукотке, испытания «пятьсот первого» решено было провести недалеко от производственной площадки, на базе Червенского леспромхоза (Минская область). Грузовики загнали в полуметровые сугробы, и они справились с заданием. 18 декабря 1955 года первый серийный лесовоз МАЗ-501 сошел с главного конвейера Минского автозавода.
По заказам военных
По мере того, как грузовик честно наматывал моточасы в народном хозяйстве великой родины, его конструкция требовала тех или иных доработок. Так, вскоре появилась модификация МАЗ-501Б, ее главным отличием стал более мощный силовой агрегат - 180-сильный четырехтактный дизель V6 ЯМЗ-236 все того же ярославского производства.
Отдельная страничка истории «пятьсот первого» - работа по заказам армии. И здесь уже мы говорим о модификации МАЗ-501В. Военные быстро сумели оценить достоинства лесовоза и попросили минчан создать для них седельный тягач повышенной проходимости, который мог бы транспортировать полуприцепы с различными армейскими грузами и одновременно перевозить личный состав. Опытный образец появился в середине 1950-х, а серийное производство стартовало в 1958-м. Кстати, один такой экземпляр можно увидеть с сюжете известного игрового кинофильма «Королева бензоколонки» (когда героиня Румянцевой приезжает на нем к месту своей новой работы).
Особенности МАЗ-501В – шины повышенной проходимости, короткий предпусковой запуск в зимнее время, эффективный для своего времени отопитель кабины, в которой, к слову, размещалось оружие. В движение грозную военную машину приводил форсированный 4-цилиндровый 135-сильный двухтактный дизель ЯМЗ-М204В с непосредственным впрыском и прямоточной продувкой. Коробка передач - трехходовая 5-ступенчатая (с 5-й повышающей передачей), была еще 2-ступенчатая раздаточная коробка с цилиндрическим блокируемым межосевым несимметричным дифференциалом планетарного типа.
Конкретно для перевозки солдат (плюс буксировка «зениток») на базе «пятьсот первого» был спроектирован бортовой полноприводный вариант МАЗ-502 грузоподъемностью 4 тонны (в серию пошел в 1956-м). У автомобиля были металлическая платформа, оборудованная откидными бортами и сиденьями, съемные дуги и тент. Грузовик получился сильным и тяговитым - транспортировал 9,5-тонный прицеп по асфальтовым дорогам и 5-тонный - по тяжелым «грунтовкам», при этом, не боясь, штурмовал метровый водный брод.
МАЗ-502 дал некую поросль в лице нескольких модификаций. Это, прежде всего, бортовой автомобиль МАЗ-502А с лебедкой плюс армейский тягач МАЗ-502В. «Пятьсот второй» оказался крепышом: в конце 1950-х военные проводили испытания всего модельного ряда автотехники, стоявшей на вооружении Советской Армии – нужно было определить ее проходимость в условиях сильного и глубокого снега. Так вот, самую высокую проходимость продемонстрировал именно МАЗ-502, который сумел проехать самую длинную дистанцию.
Понятно, что одними лишь лестными отзывами описывать военно-трудовую жизнь МАЗ-501 и МАЗ-502 не совсем верно, у машин были свои существенные недостатки. Среди таковых следует отметить большой расход топлива (чуть ли не до 100 литров), невысокую скорость передвижения и пр. Все это вкупе привело к тому, что конвейерная жизнь грузовиков оказалась недолгой: МАЗ-501 выпускали в период с 1955 по 1965 г.г., МАЗ-502 – с 1956 по 1966 г.г. Из ныне читающих, уверен, мало кто способен поделиться знаниями о МАЗ-501, поскольку живьем такую машину не видел.
Автору этих строк приходилось с ним встречаться. В армии, естественно, советской. Но, к сожалению, тот экземпляр был, что называется, мертвым – совсем не ездил, а только догнивал под сводами дырявой крыши армейского гаража. Если все же кому есть, что дополнить, не стесняйтесь, напишите.
В статье использованы воспоминания ветерана Минского автозавода Л.Е. Гилелеса
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