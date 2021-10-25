Послушайте, как свирепо рычит новый Chevrolet Corvette Z06
Фото: motor1
Новый Corvette Z06 по-прежнему оклеен плотным слоем камуфляжной пленки, но она не мешает наслаждать звуком его двигателя. Инженеры потратили бесчисленные часы, доводя до совершенства звучание высокооборотистого V8 в безэховой камере, и конечная настройка не похожа ни на одну из тех, чтобы была у прошлых дорожных Corvette. Мощь выхлопа заставляет девушку вскрикнуть от неожиданности, хотя она и пыталась плотно заткнуть уши.
Премьера Chevrolet Corvette Z06 нового поколения состоится 26 октября, в 19:00 по московскому времени. Более мощный по сравнению со стандартным Corvette С8, он получит 5,5-литровый «атмосферник» от гоночного Corvette C8.R, который будет выдавать порядка 650 л.с. и 813 Нм пикового крутящего момента. Однако, Corvette Z06 недолго будет находиться на вершине модельного ряда. В 2023 году должны появится более мощные ZR1 и гибридная версия. Чистый электрокар выйдет в 2024 году, а флагман Zora – после 2025 года.
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