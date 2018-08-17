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17 августа 2018, 13:59

Послушайте, как звучит Ferrari F40 с прямотоком

На улицах Монако засняли легендарную Ferrari F40. Суперкар выпускался с 1987 по 1992 годы. Он оснащался 2,9-литровой «турбовосьмеркой» мощностью 478 л.с. и прямоточным выпуском.
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Если вы хотите, чтобы люди (с фотоаппаратами) падали на колени при вашем приближении – купите Ferrari F40. Суперкар был создан к 40-летнему юбилею итальянской марки, отсюда и название – F40. Изначально в Ferrari планировали выпустить 400 юбилейных автомобилей, но из-за ажиотажного спроса тираж увеличили втрое. В итоге, всего было собрано 1 315 экземпляров F40. 

Автомобиль получил форсированный до 478 «лошадей» турбомотор объемом 2,9 литра и сразу три выхлопные трубы. Две из них отводили выхлоп из блоков цилиндров, а центральная – сбрасывала избыточное давление в турбокомпрессоре. Ferrari F40 стала первым серийным дорожным автомобилем, который преодолел отметку в 200 миль/час (320 км/ч). А почти 20 лет спустя, в 2006 году американские энтузиасты разогнали суперкар с доработанной турбиной до 364 км/ч.

Ferrari F40 регулярно появляется на аукционах. Цены уже превышают 1 млн евро. Кроме того, суперкар неоднократно становился героем различных видео. Например, пару лет назад Red Bull снял совершенно фантастическую короткометражку с участием японского актера Такеши Кимура (второй ролик). Такого вы еще точно не видели – цепи на колесах Ferrari, дрифт по заснеженному склону и палатка на крыше. А ведь начиналось все совершенно невинно…
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Новости Феррари Ф40
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Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Послушайте, как звучит Ferrari F40 с прямотоком
{{material_122602}}Если вы хотите, чтобы люди (с фотоаппаратами) падали на колени при вашем приближении – купите Ferrari F40. Суперкар был создан к 40-летнему юбилею итальянской марки, отсюда и название – F40. Изначально в Ferrari планировали выпустить 400 юбилейных автомобилей, но из-за ажиотажного спроса тираж увеличили втрое. В итоге, всего было собрано 1 315 экземпляров F40. Автомобиль получил форсированный до 478 «лошадей» турбомотор объемом 2,9 литра и сразу три выхлопные трубы. Две из них отводили выхлоп из блоков цилиндров, а центральная – сбрасывала избыточное давление в турбокомпрессоре. Ferrari F40 стала первым серийным дорожным автомобилем, который преодолел отметку в 200 миль/час (320 км/ч). А почти 20 лет спустя, в 2006 году американские энтузиасты разогнали суперкар с доработанной турбиной до 364 км/ч.Ferrari F40 регулярно появляется на аукционах. Цены уже превышают 1 млн евро. Кроме того, суперкар неоднократно становился героем различных видео. Например, пару лет назад Red Bull снял совершенно фантастическую короткометражку с участием японского актера Такеши Кимура (второй ролик). Такого вы еще точно не видели – цепи на колесах Ferrari, дрифт по заснеженному склону и палатка на крыше. А ведь начиналось все совершенно невинно…
2018-08-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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