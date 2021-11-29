Посмотри, что будет вместо легендарного "Хаммера"
Хамви использовались американцами с 1984 года. Но в 2015 появился новый армейский автомобиль, и сейчас HMMWV постепенно вытесняются им. Итак, представляем вам нового универсального солдата: вездеход Oshkosh L-ATV.
L-ATV существует в различных версиях. Машина может быть оснащена лёгким или тяжёлым вооружением, или же не иметь его вовсе. Среди вариантов: различные пулемёты, автоматические гранатомёты, противотанковые ракетные комплексы и т.д. Большинство вездеходов – четырёхместные. Но есть и двуместный грузовой пикап.
Полная боевая масса четырёхместного L-ATV – 6,4 тонны, длина – 6,2 метра. В машине установлен дизельный V8 мощностью 300 л.с. и автоматическая коробка передач. Максимальная скорость достигает 110 км/ч. Есть варианты с дизель-электрической установкой, причём они могут использоваться как электрогенераторы. Автомобили защищены по классу MRAP (mine resistant ambush protected). Это означает достойную броню и хорошую защиту днища от подрыва.
Стоимость базовой версии L-ATV – около 250 000 долларов. Вместе с вооружением и прочими «опциями» цена достигнуть 560 тысяч. Несколько тысяч машин уже поставлено в вооружённые силы. Новые заказы на вездеходы поступают и от других стран – натовских и не только.
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