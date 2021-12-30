Посмотри, как чистят самолеты: 380-й «Аэробус» драили 6 часов
Дело было в ангаре аэропорта Нарита (восточная часть Большого Токио, 75 км от центра мегаполиса). Потребовалось около 6 часов времени и усилия 15 человек, чтобы выскоблить фюзеляж от пыли, масла и прочих загрязнителей воздуха. Конструкция массивная: длина Airbus A380 составляет 72,7 метра, высота - 24,1 метра, размах крыльев - 79,8 метра.
Чтобы добраться до носовой части самолета и хвостового плавника, понадобились специальные рабочие платформы. Пятна, как сообщает японская пресса, были настолько грязными, что рабочим пришлось изрядно потрудиться.
Для сравнения: на мытье Boeing 737 выходят 9 человек, которые справляются с заданием за 2 часа, а на уборку Boeing 777 отправляется столько же рабочих, но им нужно 4 часа. При этом «777-й» требует вдвое больше воды для приведения себя в порядок, нежели «737-й», а на уборку фюзеляжа A380 уходит в 3,5 раза больше воды.
Вообще, как говорят эксперты, меньшее время полета априори означает меньшее количество оседаемой на его борту грязи. Так заведено, что каждый самолет подвергается мойке через каждые 100 дней. Но в данном конкретном случае сроки почему-то были не выдержаны – «морскую черепаху» последний раз скоблили аж 26 апреля 2021 года.
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