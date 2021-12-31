Посмотри, как мог бы выглядеть Bentley Bentayga в 1980-е годы
Фото: Abimelec Design
Фото: Abimelec Design
Фото: Abimelec Design
Фото: Abimelec Design
Фото: Abimelec Design
В те годы компания Bentley вынашивала угловатый, не говоря уже о квадратном, дизайн, при этом не выходя за рамки кузова «седан». Возможно, исключением были единичные спецзаказы, но они оплачивались по индивидуальному, сверхвысокому тарифу.
Предложенный современными дизайнерами Bentayga 1989 года сильно напоминает Range Rover, который многие считают первым роскошным внедорожником на планете.
Сами спецы из Abimelec Design говорят, что не столько переработали дизайн «рэнжа», сколько «произвели надстройку над уже существующим автомобилем». Что они вложили в эту фразу, понять мудрено.
Зато, как видим, кузов Bentayga 1989 года изобилует хромом, и это в духе того времени. При этом восхищение и одновременно ностальгию вызывает заявленный 6,75-литровый атмосферный мотор V8, которого, к сожалению, сегодня больше нет.
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