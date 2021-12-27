27 декабря 2021, 14:19
Посмотри, как в Москве горит грузовик с пропаном: Киевское шоссе перекрыли из-за угрозы взрыва
В понедельник, 27 декабря, на Киевском шоссе в Новой Москве воспламенился грузовой автомобиль, перевозивший сжиженный газ. Экстренные службы перекрыли движение по трассе в обе стороны. Тушить грузовик послали аэродромный пожарный автомобиль.
Дарья Климова Фото: ГИБДД Москвы
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Из-за угрозы взрыва Госавтоинспекция перекрыла движение по дороге в обоих направлениях. На трассе с двух сторон скопилась огромная пробка. Объезд организовали по Боровскому шоссе. Московский Дептранс проинформировал о задержке на маршрутах автомобусов: 304, 304к, 309, 490 1001,1002, 1031, 304к. Их также временно отправили в объезд.
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