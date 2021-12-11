Посмотри на автомобили, которые прославили марку Maserati
8CTF
Компания начала производство автомобилей еще в 1914 году, но первой моделью, принесшей известность бренду, стала 8CTF. В конце 30-х годов машина превосходно показала себя в нескольких престижных мировых гонках, в том числе одержала победу на Indianapolis 500 в 1939 и 1940 году. Машина продолжала завоевывать новые титулы вплоть до своего выхода на пенсию в 1950. Но к тому времени Maserati знали уже во всем мире и благодаря успехам 8CTF компания смогла начать работу над первым серийным дорожным автомобилем, который вышел в 1947 году.
Quattroporte
Имя этой модели в переводе с итальянского буквально значит «четырехдверный». Это была машина со всеми достоинства истинного Maserati, но при этом в ней спокойно размещались 4 взрослых человека. Название модели непрерывно используется компанией начиная с 1963 года, так что это одна из самых долго существующих серийных моделей. Quattroporte до сих пор является лидером по продажам бренда, наиболее успешной оказалась версия Quattroporte Trofeo мощностью 572 л.с. со скоростью более 320 км/ч.
MC12
Созданный на базе легендарного Ferrari Enzo суперкар MC12 является одним из самых узнаваемых в коллекции бренда. Таких машин было выпущено только 50 штук, так что это один из самых редких Maserati в истории. На базе модели было позже создано 15 гоночных MC12 Corsa, каждая стоимостью 1,16 млн евро.
3500GT
Не самая известная модель в истории марки, но она помогла убедить владельцев компании, что сегмент GT стоит того, чтобы в него вкладываться. Модель выпускали с 1957 по 1964 годы, всего было продано более 2000 единиц.
Birdcage 75th
Одна из самых известных машин, выпущенных в единственном экземпляре. Впервые ее увидели на Женевском автосалоне в 2005 году, с тех пор она обитает в музее дизайна Пининфарина в Италии. Машина получила 6-литровый двигатель V12 Ferrari, такой же, как и у модели MC12. Кроме того, в ней были применены передовые технологии Motorola, доступные на тот момент. Среди знаменитых особенностей подъемная крыша, которая вместо дверей открывает пассажирам доступ в салон.
Tipo 26
В самом начале своего пути братья Мазерати строили машины для другого бренда – Diatto. А когда он обанкротился, то начали выпускать машины под своим именем. Первым автомобилем Maserati стал Tipo 26, в 1926 году он впервые участвовал в гонке Targa Florio. И успешно – первый в своем классе и 9 в общем зачете. Первый успех так воодушевил братьев, что они стали записывать свой Tipo 26 и на другие гонки. Всего было создано 11 таких автомобилей. Те что дожили до наших дней хранятся под замком в частных коллекциях.
MC20
Самый последний суперкар марки и первый за долгое время, построенный полностью своими силами. Выглядит машина великолепно и уже получила хвалебные отзывы за управляемость и производительность. Удастся ли ей стать популярным серийным суперкаром – покажет время.
Tipo 60/61 Birdcage
Величайший гоночный автомобиль своей эпохи, он был невероятно популярен благодаря своему новаторскому дизайну. Правила гонки Le Mans тогда устанавливали определенный размер ветрового стекла, и в компании выполнили требование, опустив стекло так низко, как только было возможно, чтобы достичь наилучшей аэродинамики машины. В итоге машина выглядела необычно и представляла реальную угрозу для соперников. К сожалению, она так никогда и не выиграла гонку Le Mans, главным образом из-за проблем с надежностью. Но модель навсегда вошла в историю и оказала большое влияние на конструкцию гоночных машин.
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- 2 555 000 РMaserati Quattroporte 2013 в Москве
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- 5 850 000 РMaserati Quattroporte 2016 в Москве
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