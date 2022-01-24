Посмотри на БТР с футуристическими опциями, который построили в NASA
Использование БТР M113 на космодроме
М113 это знаменитый БТР, который использовался во время программы NASA «Аполлон». Его планировали применять в случае чрезвычайных ситуаций правда именно для этого он так никогда и не приходился. На этих БТР ездил личный состав во время программы, а также во время запуска дежурили команды пожарных и медиков. Машины считались практически нерушимыми и гарантировали защиту спасателей во время запуска ракет.
Всего в NASA было 4 таких бронированных машины, все они использовались во время запусков космических шаттлов, а в 2013 году их списали по причине возраста. Ни один из них за все годы так ни разу и не был использован в чрезвычайной ситуации, при пожаре или спасении астронавтов во время запуска. На смету этим БТР пришли противоминные машины Caiman, которые в NASA немного модифицировали под свои задачи.
Запуск программы XHRV-1
В космическом центре им. Кеннеди в 1994 году решили приобрести в дополнение к существующим БТР еще и пятый M113, который больше известен как Бронированный командный пункт M577A3. Его отличал более длинный кузов и создавался он в качестве мобильного центра для проведения тактических операций, использовался начиная с войны во Вьетнаме и даже во время вторжения в Ирак в 2003 году. Но NASA планировали использовать его для других целей.
Их программа была названа XHRV-1 (экспериментальное средство реагирования на опасность), машина была нужна не только для транспортировки личного состава, но и чтобы позволить специалистам реагировать на инциденты с участием радиоактивных, токсичных и прочих опасных веществ, не покидая безопасное пространство машины.
В NASA часто работают с ракетным топливом и другими опасными веществами, но БТР из этой программы планировали использовать не только на космодроме. Он должен был помогать органам правопорядка в таких ситуациях, как авария на атомной электростанции или атака террористов.
Поскольку в армии хватало этих БТР, которые постепенно устаревали, было решено использовать их для создания высокотехнологичных и передовых средств реагирования на угрозы повышенного уровня.
XHRV-1
Для начала в NASA решили заменить командный люк в БТР прозрачным куполом, дававшим обзор в 360 градусов. Броня машины защищала от взрывов и обломков, а также от огня. А ее гусеницы позволяли передвигаться по самым непроходимым маршрутам, в том числе по останкам рухнувшего здания. Система кондиционирования БТР была создана с расчетом, что он пройдет даже по территории с радиоактивным, химическим или биологическим загрязнением, защитив экипаж от опасности заражения. Но самой крутой функцией этого транспортного средства были его встроенные костюмы химзащиты. Они были устроены так, что члены экипажа могли войти в спецкостюм прямо из машины, и потом также вернуться внутрь БТР, не соприкасаясь с окружающей средой.
В 1996 году NASA запатентовало свое изобретение стыковки защитных костюмов с машиной. На приложенных к патенту рисунках видно, что экипаж должен был забираться в костюмы и выскальзывать из них обратно в машину с помощью особого поручня.
Другой уникальной особенностью XHRV-1 был роботизированный манипулятор. Эта «рука» могла бы поднять вес в 270 кг и устранять препятствия. Управление манипулятором предусматривалось из кабины, а множество камер, снимавших все с разных ракурсов, плюс некоторые были встроены в кончики «руки» самого манипулятора, позволяли бы оператору очень точно управляться с объектами вокруг.
Судя по рисункам, приложенным к заявке на патент, планировалось еще добавить отвал бульдозера и снабдить БТР чем-то, что сегодня мы назвали бы дроном. Однако у единственного прототипа ничего этого не было, даже прозрачного купола. Машина так никогда и не получила массового выпуска, а вскоре прототип был списан. Он достался организации Eagle Field Foundation, которая перекрасила его в армейский зеленый и превратила винтажную военную медицинскую машину.
Многие идеи XHRV-1 были по-настоящему передовыми, хотя сегодня, когда роботы-манипуляторы и дроны вещи обычные, сразу так и не скажешь. Но 25 лет назад идеи были прогрессивными, и эта программа точно заслуживает почетного места на страницах истории NASA.
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