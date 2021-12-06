Посмотри на этот Харлей: 50 лет стоял без дела, а потом взял и поехал
Когда оказался в нужном месте
Эта модель Харлея выпускалась с 1936 по 1947 год, она оснащалась двигателями объемом 1 л. Данный экземпляр прибыл в мастерскую при музее из Огайо, он простоял у кого-то в сарае 50 лет. Как сказано в описании видео – у него один из самых плавных двигателей Харлеев, что создавала компания.
Байк оказался в приличном состоянии, более того – он был даже пригодным для езды, но не сразу. За свою жизнь он прошел всего 46 тыс. км и обладал неплохой компрессией, так что возможность завести его после несложных манипуляций выглядела вполне реальной. За 50 лет простоя бензобак начисто высох, что было ребятам только на руку.
В мастерской начали со смазки, слили содержимое трансмиссии, и все промыли. Затем они сняли воздушный фильтр, проверили карбюратор, долили новое масло в двигатель и трансмиссию.
Возвращение к жизни
Подключив проводку байка к аккумулятору, механики обнаружили, что вся оптика работает. Наличие искры также стало хорошим знаком. А вот звуковой сигнал пытался что-то проскрипеть, но не более. Байк заправили и попытались завести, удалось это с третьей попытки! Двигатель работал плавно и тише, чем можно было ожидать.
Несмотря на воскрешение, у байка впереди еще много мероприятий, чтобы стать полноценным средством передвижения. Как минимум, его ждет замена покрышек.
Байк, у которого впереди еще 74 года счастливой жизни
Прошло 74 года с тех пор, как Harley-Davidson выпускал Knucklehead EL. При небольших вложениях у этого байка вполне могут быть еще 74 года счастливой жизни на дороге.
Музей Dale's Wheels Through Time («Колеса во все времена»), расположен в городке Мэгги Вилль в штате Северная Каролина. В нем собрано более 375 американских мотоциклов, уникальных машин и свидетельств транспортной истории страны.
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