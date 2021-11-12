Посмотри на испытания нового немецкого аэротакси: как это выглядит
Публичное тестирование проходило на территории аэропорта Gimpo International. Во время 5-минутного полета Volocopter 2X, рассчитанный на 2 пассажиров, пролетел около 3 км, достиг максимальной высоты 50 метров и максимальной скорости около 45 км/ч.
Генеральный директор Volocopter Флориан Рейтер заявил по этому поводу: «Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с партнерами из государственного и частного секторов, чтобы совместными усилиями доставить в Южную Корею электрические воздушные такси».
Сеул стал вторым городом в Азиатском регионе, где компания Volocopter провела публичные тестовые полеты. Первый состоялся в 2019 году в районе сингапурской зоне залива Марина.
Volocopter, по данным производителя, является единственной компанией, которая получила одобрение Европейского агентства по безопасности полетов в качестве разработчика и производителя соответствующего авиационного оборудования. Компания привлекла более 322 млн евро капитала от таких именитых инвесторов, как Daimler, Geely, DB Schenker, BlackRock и Intel Capital.
Ряд международных экспертов являются сторонниками прогнозов, что будущее пассажирских перевозок на планете тесно связано с перемещениями по воздуху. Кстати, до сих пор не существует строгого определения, что считать летающим автомобилем. Обычно это понятие входит в т.н. eVTOL-транспорт или electric vertical takeoff and landing — то бишь летательные транспортные средства вертикального взлета с электрическим приводом. Среди основных преимуществ eVTOL — минимальное количество вредных выбросов и небольшой уровень шума.
Ровно месяц назад Volocopter провела испытания тяжелого грузового дрона, способного перевозить 200 кг груза на 40 км. В настоящее время компания занимается окончательной сертификацией своего аппарата. Первые коммерческие рейсы в Сингапуре должны быть запущены уже к 2023 году.
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