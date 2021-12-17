Посмотри на машины, которые гнили в сараях. А ведь они стоят состояние!
Cadillac Series 6200 1960 года
Этот автомобиль поступил на аукцион в составе коллекции покойного Боба Регера, изобретателя надувного аттракциона. Кадиллак стоял у него много лет, пройдя за всю жизнь лишь 92 тыс. км. Всего в коллекции было около 130 машин, а общая сумма вырученных денег составила 2,5 млн долларов. Кадиллак 1960-го года купили за 77 390 долларов.
Ford B400 седан с откидным верхом 1932 года
Еще одна уникальная находка из коллекции Регера – раритетный Ford B400 с двигателем V8. По данным издания Business Insider, в коллекции Боба Регера было более 30 Фордов 30-х годов. Всего было выпущено 842 машины B400, эта модель считается самой редкой среди моделей бренда 1932 года. Она была куплена за 99 тыс. долларов.
Aston Martin DB2/4 MK II купе 1954 года
Этот автомобиль из массачусетского сарая, где он простоял под брезентом 40 лет! Это один из 16 выпущенных автомобилей, причем в США было отправлено лишь 6 из них. На дороге машина провела 20 лет, но сохранила оригинальный двигатель VB6J и даже оригинальное руководство пользователя. Машина ушла с аукциона за 298 643 доллара.
Subaru Impreza Колина МакРея
Удивительное дело, но эта Субару оказалась дороже новенького Феррари! Причина в том, что на ней ездил Чемпиона мира по раллийным гонкам Колин МакРей, погибший в 2007 году. Найденная в сарае Impreza нуждалась в реставрации, но сохранила оригинальный турбированный двигатель объемом 2 л (всего по заказу компании Prodrive было создано 63 таких автомобиля). Машину купили за 360 тыс. долларов.
Bugatti Type 13 Brescia 1925 года
Очень ценная находка, сделанная в одном из амбаров Франции. Эта модель считается первым настоящим Bugatti, и она провела в забвении 40 лет. Машина была выставлена на аукцион в 2015 году с начальной ценой 250 тыс. евро, а вот финальная цена не оглашалась. Но учитывая, что ранее поднятый со дна озера полностью ржавый Bugatti ушел за 260 тыс. евро, у этой машины были все шансы добраться до миллиона евро.
Talbot-Lago T26 Grand Sport SWB 1949 года
Еще одна находка из Франции, являющаяся частью так называемой Коллекции Байона. Известно, что Роже Байон купил машину примерно в 1980 году и более 30 лет она провела в его сарае. В итоге машина была продана с аукциона за невероятные 1,9 млн долларов.
Maserati A6G 2000 Gran Sport Berlinetta Frua
В Коллекции Байона были и другие бриллианты. Один из них это Maserati A6G 2000 Gran Sport 1956 года выпуска. Он был продан с аукциона за 2.2 млн долларов. Эта модель была выпущена в количестве всего 4 штук, и одна из них более 50 лет принадлежала семье Байона. Машина сохранила оригинальный двигатель, а вот решетка радиатора явно менялась, вероятно, машина побывала в ДТП.
Mustang Fastback 1968 года из фильма Детектив Буллит со Стивом МакКвином
Всего два Мустанга 1968 года связаны с именем Стива МакКвина. Оба снимались в легендарном фильме Детектив Буллит. Компания Ford отдала машины съемочной группе. Спустя годы одна из них была обнаружена на свалке в Мексике, выкуплена и отреставрирована. А вторая долгое время считалась пропавшей.
Оказалось, что второй Мустанг в 1974 году купил Роберт Кьернан по объявлению в газете «Продаю за 6000 долларов, но готов рассмотреть ваше предложение». После серьезной поломки в 1980 году машина оказалась в семейном амбаре, где и простояла без движения более 25 лет. После обнаружения, машина отправилась на аукцион, финальная сумма выплат за нее составила 3,74 млн долларов.
Ferrari 250 GT SWB California Spyder 1961 года
Это самая дорогая находка среди брошенных машин, она была продана с аукциона за 18,5 млн долларов! Она также была частью Коллекции Байона и стояла в одном гараже с Мазерати. Машина невероятно редкая, в мире было всего 4 таких с 12-цилиндровым двигателем мощностью 280 л.с.
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