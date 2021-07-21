Посмотри на очки от Porsche, которые вас превратят в кота Базилио (они стоят 1200 долларов)
Фото: autoevolution.com
Солнечные очки Porsche ограниченной серии выглядят экстравагантно и солидно, считают в компании. Их корпус сделан из титана. Новые солнцезащитные очки Porsche P 8924 имеют маркетинговое название Contour. Всего будет выпущено менее 2000 единиц. Contour доступны для заказа в одном из двух цветов: палладий с линзами оливкового цвета или черные с золотой окантовкой линз и линзами синего цвета. Для каждого из двух вариантов окраски доступно всего 911 единиц.
Окантовка линз изготовлена из фрезерованного титана, а оправа из тонкой титановой проволоки. Они обладают надежной защитой от царапин и обладают исключительной ударопрочностью. Другими интересными особенностями Contour являются защита UV400 и антибликовое покрытие. Солнцезащитные очки Contour обойдутся в 1200 долларов.
К очкам можно купить наручные часы Porsche Sports Chrono с минималистичным, но вневременным дизайном. Они доступны в черном и синем, а также в коричневом цвете. Часы покрыты семислойным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, их можно погружать на глубину до 100 метров. Стоят часы Sports Chrono 5728 долларов.
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