Посмотри на самые смешные автомобили Нюрбургринга в 2021 году: «Арлекин» Volvo S80 и прочие «не спортсмены» (видео)
Вообще, Нюрбургринг негласно считается самым легендарным автодромом в мире. Он расположен в Германии, в Земле Рейнланд-Пфальц. Строительство трассы закончено весной 1927 года, первые соревнования прошли в мае 1927 года.
Существует две трассы, называемые «Нюрбургринг», и расположенные рядом: знаменитая «северная петля» Nordchleife (длинная) и короткая GP-Strecke. Nordchleife открыта круглый год и доступна абсолютно для всех - владельцев больших спортивных автомобилей или простых любителей, ищущих острые ощущения за рулем своего повседневного автомобиля. Это зачастую порождает забавные ситуации.
Безусловно, большинство транспортных средств, выезжающих на трек, являются моделями со спортивными повадками. Здесь завсегда можно увидеть проворные и маневренные Ford Focus RS, BMW M2, Renault Clio Cup, Hyundai i30N, Lotus Elise и иже с ними. Едут они бойко, поэтому наличие на трассе множества отбойников вполне обоснованно.
В совершенно другом классе «потребителей кольца» выступают владельцы фургонов, «4x4» и пикапов типа Fiat Ducato, Chevrolet Silverado, Defender 110, Fiat Fullback, Peugeot Expert и даже наша «Нива» – они также посетили «петлю» в 2021 году. Даже последнее поколение Hyundai Staria попробовало свои силы на скоростных виражах «Зеленого ада». Не говоря уже о Fiat 500 с тремя колесами.
Эта скандинавская «канарейка» напомнила многим хэтчбек Volkswagen Polo Harlekin, представленный в середине 1990-х. От привычной модели III поколения «Арлекин» отличался необычной окраской кузова, состоявшей из 4 ярких цветов (красный, желтый, зеленый и синий), в которые были хаотично окрашены практически все внешние панели.
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