Посмотри на самый быстрый в мире грузовик с нормальным мотором
Этот тягач называется Volvo Iron Knight. Разумеется, это не серийная модель. Его двигатель – это, по сути, форсированная версия серийного мотора FH. Мощность доведена до 2 400 л.с., а крутящий момент – до 6000 Н•м! Трансмиссия тоже взята от обычного грузового «Вольво», но она серьёзно доработана. А вот практически всё остальное в Iron Knight – «своё», разработанное специально для него. Кабина для облегчения веса сделана из стекловолокна. Кстати, весит машина около 5 тонн.
Как уже было сказано, разгон с 0 до 100 км/ч у тягача – 4,6 секунд. Для сравнения: «обычный» нетурбированный Porsche Cayenne разгоняется за 6. Максимальная скорость тягача – 276 км/ч.
Iron Knight установил грузовые рекорды в заездах на 500 и 1 000 метров. Первую дистанцию «Вольво» преодолел за 13,71 сек., а вторую – за 21,29. За рулём «болида» находился знаменитый шведский гонщик Бойе Овебринк.
Сказать по правде, на планете есть и более быстрые грузовики. Только вот приводятся в движение они не «нормальным» мотором с трансмиссией, а реактивными двигателями. А среди грузовых машин с ДВС рекордсменом на сегодняшний день является именно шведский «Железный Рыцарь».
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