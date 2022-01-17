Посмотри на самый медленный экспресс в мире: он очень красивый и очень дорогой
Фото: glacierexpress.ch
Фото: glacierexpress.ch
Фото: glacierexpress.ch
Фото: glacierexpress.ch
Фото: glacierexpress.ch
Фото: glacierexpress.ch
Фото: glacierexpress.ch
Фото: glacierexpress.ch
Маршрут почти полностью состоит из тоннелей и мостов. На нем насчитывается 291 мост и 91 тоннель. Билеты на Glacier Express стоят недешево. Проезд в вагоне второго класса обойдется в 191 швейцарский франк (16 тысяч рублей по курсу), а в вагоне первого – в 268 франков (22,5 тысячи рублей). В дополнение к изумительным видам за окном можно заказать напитки и закуску в ресторане поезда. Пакет Excellence (в дополнение к билету первого класса) за 420 франков (35 тысяч рублей) включает меню из семи блюд с соответствующими винами, а также традиционный чай в 5 часов и закуски на протяжении всей поездки.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 860 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 1 950 000 РHonda CR-V 2010 в Москве
- 350 000 РToyota Corona 1998 в Москве
- 870 000 РSsangYong Rexton 2008 в Москве
- 2 240 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 3 490 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 970 000 РMercedes GLA-класс 2018 в Москве
- 540 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 630 000 РToyota Corolla 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий