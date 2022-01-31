Посмотри на самый помпезный пикап на базе «Гелика»
Фото: Brabus
Но это, естественно, не все: у Brabus 800 XLP Superblack усиленная и удлиненная рама, расширенные крылья, алюминиевые стойки крыши и 22-дюймовые кованые диски колес HD. Длина пикапа составляет 5,3 метра, он почти великан.
Окраска роскошная - называется Signature Black Metallic. Много карбона – это и крепление капота, и рама решетки радиатора, и элементы задних дверей. Передний логотип Brabus – дань иллюминации.
Интерьер Brabus 800 XLP Superblack также сплошь черный цвет. От приборной панели до руля и центральной консоли - всё облицовано черной кожей. Даже пол автомобиля в черной коже. Плюс разбросанные по салону карбоновые орнаменты.
Мотор, как водится в империи Brabus, также получил прирост мощности. 4-литровый V8-битурбо Mercedes-AMG G 63 с его 585 л.с. показался недостаточно мощным и производительным, поэтому ему на смену пришел доведенный до ума агрегат.
У него аж 800 л.с. и 1000 Нм максимального крутящего момента. Грех не использовать все это сумасшедшее поголовье по прямому назначению. - пикап достигает максимальной скорости 210 км/ч и тратит на достижение «сотни» всего за 4,8 секунды.
Когда Brabus 800 XLP Superblack появится в продаже, производитель скромно умалчивает. Зато не скрывает стоимости - она указана в районе 726 000 евро (цена на январь 2022 года).
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