Посмотрим, как выглядит изнутри первая мега-яхта Porsche за 2 млрд долларов: видеотур
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
{{material_}}Мега-яхта Royal Falcon One – совместное творение Studio FA Porsche и Royal Falcon. Ее длина достигает 41 метра, а ширина – 12,5 метра. Корпус типа «катамаран» изготовлен из алюминия. В движение яхту приводят два дизельных двигателя мощностью 4 600 лошадиных сил. С ними судно может разогнаться до 27 км/ч. В эко-режиме на скорости 18,5 км/ч яхта может пройти свыше 4 тысяч километров.
Royal Falcon One вмещает до 10 гостей в пяти каютах. Есть просторная каюта владельца и четыре VIP-каюты для пассажиров. Каюта владельца, расположенная на верхней палубе, оборудована ванной комнатой в стиле Porsche и большим балконом для завтрака на свежем воздухе, с которого открывается захватывающий дух панорамный вид.
В оформлении интерьера использовалась натуральная кожа, а весь дизайн выглядит простым, но современным и роскошным. На верхнем уровне есть панорамный лаундж с баром и бассейн с джакузи и шезлонгами. Также на борту имеется несколько обеденных зон. Водные «игрушки» можно хранить в гараже на корме.
Прямо сейчас мега-яхта Royal Falcon One выставлена на продажу. За последнее время ее цена упала на 4,5 млн долларов (345 млн рублей в пересчете по курсу), но осталась по-прежнему внушительной – 26,6 млн долларов или порядка 2 млрд рублей.
- 7 035 445 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 1 890 000 РBMW 3 серии 2016 в Москве
- 3 345 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 1 888 000 РHonda Stepwgn 2017 в Москве
- 1 179 000 РLexus LS 2008 в Москве
- 250 000 РDaewoo Matiz 2014 в Москве
- 5 340 000 РMercedes GLS 2017 в Москве
- 6 860 000 РLand Rover Defender 2020 в Москве
- 240 000 РRenault Logan 2006 в Москве
- 2 780 000 РLexus ES 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий