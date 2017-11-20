Посмотрим на структуру украинского автоимпорта
При этом суммарная таможенная стоимость автоимпорта составила более 1,5 млрд долларов. Из этой суммы почти 1,2 млрд долларов было потрачено на новые автомобили, которых было завезено 60,5 тыс. шт., а 346 млн долларов на 49,1 тыс. машин с пробегом.
Наибольшее всего автомобилей ввезено Украину из стран Евросоюза – 69,6 тыс. ед., что составило более 63% от общего объема импорта легковых автомобилей за 9 месяцев 2017 года. Однако доля новых авто в евроимпорте была только 44%: остальные 56% пришлись на б/у автомобили.
Лидером по поставкам вновь стала Германия (25 тыс. ед.: 5,5 тыс. новых авто и 19,5 тыс. с пробегом). Далее следуют Япония (13,9 тыс.шт., из них - 88,5% новые) и Франция (10 тыс. ед.). Причем, французы ввозили в «самостийную» преимущественно «автостарье» (8,9 тыс. ед.).
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