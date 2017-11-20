20 ноября 2017, 13:07

Посмотрим на структуру украинского автоимпорта

В период с января по октябрь текущего года в Украину импортировано 109,6 тыс. легковых автомобилей. Об этом информирует ассоциация «Укравтопром». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ввезено на 92% больше машин.
^

При этом суммарная таможенная стоимость автоимпорта составила более 1,5 млрд долларов. Из этой суммы почти 1,2 млрд долларов было потрачено на новые автомобили, которых было завезено 60,5 тыс. шт., а 346 млн долларов на 49,1 тыс. машин с пробегом.

Наибольшее всего автомобилей ввезено Украину из стран Евросоюза – 69,6 тыс. ед., что составило более 63% от общего объема импорта легковых автомобилей за 9 месяцев 2017 года. Однако доля новых авто в евроимпорте была только 44%: остальные 56% пришлись на б/у автомобили.

Лидером по поставкам вновь стала Германия (25 тыс. ед.: 5,5 тыс. новых авто и 19,5 тыс. с пробегом). Далее следуют Япония (13,9 тыс.шт., из них - 88,5% новые) и Франция (10 тыс. ед.). Причем, французы ввозили в «самостийную» преимущественно «автостарье» (8,9 тыс. ед.).

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
Я бы на месте автора сразу бы покупал иномарку, если есть такая возможность. Зачем тратить себе нервы и кататься на отечественных ВАЗах, когда можно сразу на нормальной машине учиться нормально ездить. Так что, однозначно я за иномарку голосую.
Алексей Рягузов
У Audi Q5 будет пневмоподвеска
Пневмоподвеска - это, конечно же, хорошо, но ремонтировать ее не так просто в случае поломки. У нас в Краснодаре, например, нормально пневмодвеску делают только здесь: center-ppd.ru. Да и то пришлось записываться за пару недель, так как поток желающих достаточно большой. Ну, хоть гарантию на ремонт дают ...
Алексей Рягузов
Восток-Авто Жукова | отзывы
В ассортименте есть различные чехлы, игрушки и другие украшательства для автомобиля.
Tolyan007
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
За безопасность пешеходов борются штрафами
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Посмотрим на структуру украинского автоимпорта
При этом суммарная таможенная стоимость автоимпорта составила более 1,5 млрд долларов. Из этой суммы почти 1,2 млрд долларов было потрачено на новые автомобили, которых было завезено 60,5 тыс. шт., а 346 млн долларов на 49,1 тыс. машин с пробегом.Наибольшее всего автомобилей ввезено Украину из стран Евросоюза – 69,6 тыс. ед., что составило более 63% от общего объема импорта легковых автомобилей за 9 месяцев 2017 года. Однако доля новых авто в евроимпорте была только 44%: остальные 56% пришлись на б/у автомобили.Лидером по поставкам вновь стала Германия (25 тыс. ед.: 5,5 тыс. новых авто и 19,5 тыс. с пробегом). Далее следуют Япония (13,9 тыс.шт., из них - 88,5% новые) и Франция (10 тыс. ед.). Причем, французы ввозили в «самостийную» преимущественно «автостарье» (8,9 тыс. ед.).
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Красноярск Владимирская область Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG