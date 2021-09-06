Посмотрите, что бывает, когда авиаконструктор проектирует автомобиль
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Работа над проектом началась в конце 1950-х годов. Первая версия Magnum позаимствовала двигатель, трансмиссию, подвеску и тормоза у Porsche, потому что они были качественными и, что не менее важно, «настраиваемыми». Корпус автомобиля был полностью изготовлен из стекловолокна, благодаря чему масса составляла всего 454 килограммов. Но к 1962 году Инг разочаровался в результате. Тогда на свет появился автомобиль, который дожил до наших дней.
Двигатель Porsche заменили на 2,4-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор от Chevrolet Corvair. В паре с ним работала 4-ступенчатая механическая коробка передач. Инг использовал заднемоторную компоновку, а ради сокращения веса избавился от всего «лишнего». Например, зеркало заднего вида со стороны водителя утоплено в крыло, а дверные ручки – в корпус. Передний номерной знак был признан оскорблением аэродинамики.
На одометре значится солидный пробег свыше 100 тысяч километров. По словам Инга, машина доказала свою надежность как на треке, так и на горных дорогах. Спидометр рассчитан до 130 км/ч, но создатель утверждает, что умудрялся разгонять автомобиль до 137 км/ч. Запускать машину в серийное производство никогда не планировалось. Инг хотел доказать, что может создать «проверенный автомобиль на каждый день», который будет легким, простым и прочным, надежным и аэродинамичным. В прошлом году Дин Инг скончался в возрасте 89 лет, и родственники решили избавиться от этого уникального автомобиля. Машина находится не в лучшем состоянии, поэтому за нее просят всего 3 800 долларов или порядка 280 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу.
- 2 600 000 РToyota Alphard 2017 в Москве
- 1 100 000 РToyota Voxy 2018 в Москве
- 430 000 РVolkswagen Polo 2017 в Москве
- 1 199 999 РSkoda Octavia 2012 в Москве
- 1 490 000 РOpel Zafira 2017 в Москве
- 1 140 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 2 800 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 2 130 000 РFord Explorer 2014 в Москве
- 1 370 000 РHyundai ix35 2015 в Москве
- 249 000 РRenault Logan 2008 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий