Посмотрите, что можно сделать из обычной «Нивы»: это самый дешевый в мире дом на колесах
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Московская компания Lux Form создала дом на колесах — Lada Niva Autodom. Автомобиль имеет длину 4,76 метра, ширину 1,74 метра и общую высоту 2,77 метра в высоту. Его база равна 2,8 метра, что делает его очень компактным.
В интерьере имеется зона отдыха для двоих человек, раскладной столик, полностью оборудованная кухня с плитой и холодильником, и ванная комната с туалетом и душем. Зона отдыха трансформируется в дополнительное спальное место. Niva RV вмещает 70 литров питьевой и 40 литров неочищенной воды. В машине также есть аккумулятор 12 В 70 Ач.
Автодом построили на базе стандартной Лада Нива. Автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 84 лошадиных силы, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Система полного привода с понижающей передачей позволит уехать в глушь подальше от людских глаз. Создатели оценили такой дом в 1,6 миллиона рублей.
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