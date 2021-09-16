Посмотрите, что произойдет, если проехать на Tesla Model S по канаве с водой глубиной 7 футов
Как это часто бывает, применение теории оказывается намного сложнее, чем можно было ожидать. В чем вы лично можете убедиться, просмотрев видео внизу. Во время запуска эксперимента проблем оказалось слишком много.
Теория о том, что электромобиль может ездить под водой, возникла в результате того, что электродвигателям не нужен воздух для работы, в отличие от двс. Что касается мощности, Tesla Model S Plaid не нуждается в каких-либо модификациях для езды под водой.
Тем не менее, прежде всего, существует опасность попадания воды, что может привести к короткому замыканию в электрической системе. Опять же, теоретически электромобили должны быть достаточно хорошо изолированы, чтобы выдерживать большое количество воды. Также есть водитель у которого есть потребность в воздухе.
Обратите внимание, что с почти 4000 фунтов (1814 кг) добавленного веса автомобиль плывет по водной канаве, а не тонет. В ходе испытания, автомобиль отказался тонуть и выехал из воды.
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