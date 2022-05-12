Посмотрите, что случилось со спорткаром после удара в барьер на скорости 209 км/ч (видео)

Прежде чем утвердить гоночный автомобиль нового поколения, специалисты NASCAR тщательно изучают его безопасность. Лабораторные методы и компьютерное моделирование дают неплохие результаты. Но когда речь идет о жизни и здоровье пилота, в NASCAR хотят быть уверены на все 100%.

Именно поэтому они нашли способ воспроизвести в реальности типичную аварию на треке. Спорткар на скорости 130 миль/час (209 км/ч) врезается в стальной отбойник под углом 24 градуса. За руль посадили стандартный для краш-тестов манекен, увешанный датчиками, а управление автомобилем доверили роботам AB Dynamics. За рулевое управление отвечал робот SR60, педалями управлял CBAR600, а передачи переключат специальный робот Gearshift. Эксперимент провели на трассе Talladega Superspeedway в Алабаме (США).

Роботы прекрасно справились с поставленной задачей. Автомобиль врезался в ограждение на скорости 130,015 миль/час (209,238 км/ч) и всего на один градус отклонился от заданного угла. Управляющий директор по технике безопасности NASCAR Джон Паталак заявил, что реальный краш-тест подтвердил результаты, полученные в лаборатории. Одновременно специалисты получили важные данные, которые недоступны для искусственного моделирования.

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