Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры

Ранее мы писали Каким был самый первый Saab. И причем здесь крем для обуви? Saab всегда являлся синонимом качественных и надежных автомобилей со спортивным имиджем, при этом скандинавский ... Читать далее

Уникальное видео, выложенное на ютуб-канале NASS, состоит из нарезки коротких эпизодов, снятых на протяжении 1920-х годов в разных районах Детройта, который в то время считался автомобильной столицей мира. Запись оцифровали, восстановили, увеличили частоту до 60 кадров в секунду, улучшили резкость, стабилизировали, а также добавили цвета и звуки.

Сто лет назад автомобили, безусловно, двигались медленнее, но от этого на дорогах не было более спокойно и безопасно. Дорожная разметка почти не видна, машины и люди движутся хаотично, а перекрестки плохо обозначены и никак не регулируются. Водителям начала прошлого века приходилось уворачиваться от трамваев и конных экипажей, огромного числа велосипедистов и толп пешеходов, которые пересекали проезжую часть в произвольном направлении.

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