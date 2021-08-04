Посмотрите, как будут выглядеть новые модные вагоны петербургского метро
Фото: vk.com/a_beglov
Фото: vk.com/sokolov_mu
Фото: vk.com/sokolov_mu
Фото: vk.com/sokolov_mu
По словам Александра Беглова, Смольный уже оформил заявку в Фонд национального благосостояния. Город просит выделить на приобретение 950 новых вагонов метро 130 млрд рублей.
На прошлой неделе президент Владимир Путин обсудил вопросы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области с главами этих двух регионов. В Северной столице грядет масштабная реконструкция Санкт-Петербургского узла РЖД. Грузовой железнодорожный трафик планируют вывести из центра города, а электрички и городской транспорт объединят в единую систему, чтобы пассажиры смогли быстро и с комфортом добраться в ближайшие пригороды: Сестрорецк, Тосно, Гатчину и Пушкин.
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