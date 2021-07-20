Посмотрите, как диски выдержали внедорожник весом 4500 кг
После попытки повернуть пикап задним ходом с помощью напольного домкрата под передней осью, мужчины решили, что лучше всего позволить автомобилю проехать без шины.
Люди тратят тысячи долларов на нестандартные автомобильные детали и думают, что они нерушимы. Видео в Facebook начинается с того, что команда продавцов пытается повернуть выставочный грузовик F-450 Limited, не заменяя сломанное колесо.
Некоторое время идея работает, но затем автомобиль начинает соскальзывать с домкрата. После этого кто-то спросил, что возможно следует вызывать эвакуатор. Странно, что такая идея не возникла сразу. Но иногда изобретательность мешает здравому смыслу. Как только мужчины поняли, что их схема не совсем идеальна, они убрали домкрат и позволили пикапу поехать без колеса.
Пол Элленбергер, который на выходных разместил видео в Facebook рассказал, что дилер из Хьюстона купил автомобиль у местного фаната грузовиков Бобби Переса. Похоже, что колеса были произведены Forged Nation. На видео показана гигантская низкопрофильная шина, все еще прикрепленная к цилиндру колеса. После того, как пикап проехал без покрышки, ни одна из спиц не сломалась.
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