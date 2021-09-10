Посмотрите, как из любимого многими внедорожника сделали гоночный автомобиль
Фото: instagram.com / kalim_gh
Многим нравится классический Bronco американского автопроизводителя Ford. Но недавно пользователь Instagram @kalim_gh сделал из этой модели гоночный автомобиль, правда пока только в цифровой визуализации.
Первое, что нужно будет решить при создании придуманной модели, что делать с просветом, ведь у Ford Bronco Sport 2021 года он составляет 8,8 дюйма. А в этом цифровом рендеринге Ford Bronco максимально прижат к земле. Следующим шагом автора стал выбор шин, этот цифровой рендеринг, похоже, исключает любые внедорожные возможности автомобиля.
Следует отметить, что это изображение Ford Bronco демонстрирует явный намек на снижение веса. Наружные панели задней части автомобиля были полностью удалены, остался только каркас безопасности. Также похоже, что в этом сильно модифицированном цифровом рендере Ford Bronco “установлены” автомобильные гоночные сиденья, что еще больше снизило общий вес автомобиля.
Обширные модификации сделали этот автомобиль неузнаваемым. Вы будете не одиноки, если считаете, что этот автор сотворил кощунство над внедорожником. В комментариях к посту много нелестных и шутливых высказываний.
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