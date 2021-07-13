13 июля 2021, 17:17
Посмотрите, как из самого уродливого автомобиля получился милый паровозик Томас
В мире много очень странных строений на колесах. На этот раз к ним добавился паровозик Томас, построенный на базе Fiat Multipla. Самому нелепому автомобилю нашли применение.
Николай Федин Фото: autoevolution.com
Владелец этого Fiat Multipla, вероятно, убежденный поклонник «Томаса Паровозика» или фанаты этого мультфильма его дети. Стоит отметить, что хоть Fiat Multipla и завоевал титул самого уродливого автомобиля, но модель отличается неплохой технической начинкой. Передняя часть Fiat Multipla после тюнинга стала практически точной копией Томаса.
Владелец автомобиля даже перекрасил его в цвета известного паровозика из мультфильма. Интересно, как отнеслись к тюнингу местные полицейские.
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