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25 ноября 2019, 00:01

Посмотрите, как Jeep сразился с танком на тяжелом бездорожье

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Фото: motor1
На трассу вышли двое: внедорожник Jeep Wrangler Rubicon и танк, который при ближайшем рассмотрении оказался советской самоходной гаубицей 2С1 «Гвоздика». Гонка получилась очень грязной во всех смыслах.
Посмотрите как Jeep сразился с танком на тяжелом бездорожье

Фото: motor1

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Видео снято YouTube-каналом DriveTribe. Самое главное, что надо о нем знать – спонсором гонки выступила компания Jeep. Угадайте, кто первым пришел к финишу. Несмотря на отсутствие интриги, гонка получилась зрелищной, а последние кадры - забавными. Проблема смыть грязь с внедорожника после «покатушек» знакома всем любителям offroad.

Внедорожник Jeep Wrangler Rubicon полностью подготовлен к бездорожью. Он оснащен 32-дюймовыми внедорожными колесами, передаточным отношением в трансмиссии 77.2 и системой полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциала и раздаточной коробкой Rock-Trac. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 272 л.с. и максимальный крутящим моментом в 400 Нм.

САУ 2С1 «Гвоздика» имеет неоспоримое преимущество перед противником – 122-миллиметровую гаубицу дальнобойностью 13,5 км. В движение ее приводит дизельный турбомотор V8 (индекс ЯМЗ-238Н) мощностью 300 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой трансмиссией. Максимальная скорость превышает 60 км/ч. Водителем САУ выступил гонщик Тимоти «Тифф» Нидл, чемпион британской Формулы-Форд и участник Формулы-1.

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Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
Иваныч
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Потрясный авто! Покатали на таком по глубокому снегу, впечатлений море, едет ни смотря ни на что!
anna7791
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НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Saimaa
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Посмотрите, как Jeep сразился с танком на тяжелом бездорожье
{{material_127448}}Видео снято YouTube-каналом DriveTribe. Самое главное, что надо о нем знать – спонсором гонки выступила компания Jeep. Угадайте, кто первым пришел к финишу. Несмотря на отсутствие интриги, гонка получилась зрелищной, а последние кадры - забавными. Проблема смыть грязь с внедорожника после «покатушек» знакома всем любителям offroad.Внедорожник Jeep Wrangler Rubicon полностью подготовлен к бездорожью. Он оснащен 32-дюймовыми внедорожными колесами, передаточным отношением в трансмиссии 77.2 и системой полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциала и раздаточной коробкой Rock-Trac. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 272 л.с. и максимальный крутящим моментом в 400 Нм.САУ 2С1 «Гвоздика» имеет неоспоримое преимущество перед противником – 122-миллиметровую гаубицу дальнобойностью 13,5 км. В движение ее приводит дизельный турбомотор V8 (индекс ЯМЗ-238Н) мощностью 300 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой трансмиссией. Максимальная скорость превышает 60 км/ч. Водителем САУ выступил гонщик Тимоти «Тифф» Нидл, чемпион британской Формулы-Форд и участник Формулы-1.
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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