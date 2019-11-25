25 ноября 2019, 00:01
Посмотрите, как Jeep сразился с танком на тяжелом бездорожье
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Фото: motor1
На трассу вышли двое: внедорожник Jeep Wrangler Rubicon и танк, который при ближайшем рассмотрении оказался советской самоходной гаубицей 2С1 «Гвоздика». Гонка получилась очень грязной во всех смыслах.
Фото: motor1
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Внедорожник Jeep Wrangler Rubicon полностью подготовлен к бездорожью. Он оснащен 32-дюймовыми внедорожными колесами, передаточным отношением в трансмиссии 77.2 и системой полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциала и раздаточной коробкой Rock-Trac. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 272 л.с. и максимальный крутящим моментом в 400 Нм.
САУ 2С1 «Гвоздика» имеет неоспоримое преимущество перед противником – 122-миллиметровую гаубицу дальнобойностью 13,5 км. В движение ее приводит дизельный турбомотор V8 (индекс ЯМЗ-238Н) мощностью 300 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой трансмиссией. Максимальная скорость превышает 60 км/ч. Водителем САУ выступил гонщик Тимоти «Тифф» Нидл, чемпион британской Формулы-Форд и участник Формулы-1.
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Комментарии пользователей
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