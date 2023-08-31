Посмотрите, как китайский хэтчбек расправился на треке с Lamborghini и Nissan GT-R

Электрокары отличаются прекрасным ускорением с первых же секунд. Топовые варианты демонстрируют по-настоящему взрывную динамику и способны утереть нос даже самым маститым суперкарам. Именно это произошло в дрэговом заезде на четверть мили (402 метра), организованном журналистами британского издания Carwow.

На старт вышел китайский электрический хэтчбек MG4 XPower стоимостью 36,5 тысячи фунтов стерлингов (порядка 4,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Два электромотора суммарно выдают 441 л.с. и 600 Нм пикового крутящего момента. Масса электрокара – 1 800 кг. Конкуренцию ему составил Nissan GT-R, оснащенный битурбо двигателем V6 мощностью 487 л.с. и 588 Нм. Масса спорткара чуть ниже «китайца» и составляет 1 740 кг. Стоит модель 2009 года порядка 35 тысяч фунтов стерлингов (4,3 млн рублей).

Lamborghini Gallardo Spyder массой всего 1 510 кг может похвастаться 5,0-литровым мотором мощностью 528 л.с. и максимальным крутящим моментом до 510 Нм. При этом стоит такой автомобиль сейчас порядка 70 тысяч фунтов (8,6 млн рублей), а новые экземпляры продавались в свое время по 130 тысяч фунтов (16 млн рублей).

В заезде на четверть мили «китаец» легко оставил соперников позади. Nissan пришел вторым, а Lamborghini – третьим. На более длинной дистанции в полмили первым оказался Nissan, Lamborghini стал вторым, а MG пришел третьим. Зато в соревновании на эффективность тормозной системы, китайский электрокар вновь показал лучший результат.

Упомянутые модели: Nissan GT-R (от 6 050 000 Р ) , Lamborghini Gallardo Spyder

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