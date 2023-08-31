Посмотрите, как китайский хэтчбек расправился на треке с Lamborghini и Nissan GT-R
На старт вышел китайский электрический хэтчбек MG4 XPower стоимостью 36,5 тысячи фунтов стерлингов (порядка 4,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Два электромотора суммарно выдают 441 л.с. и 600 Нм пикового крутящего момента. Масса электрокара – 1 800 кг. Конкуренцию ему составил Nissan GT-R, оснащенный битурбо двигателем V6 мощностью 487 л.с. и 588 Нм. Масса спорткара чуть ниже «китайца» и составляет 1 740 кг. Стоит модель 2009 года порядка 35 тысяч фунтов стерлингов (4,3 млн рублей).
Lamborghini Gallardo Spyder массой всего 1 510 кг может похвастаться 5,0-литровым мотором мощностью 528 л.с. и максимальным крутящим моментом до 510 Нм. При этом стоит такой автомобиль сейчас порядка 70 тысяч фунтов (8,6 млн рублей), а новые экземпляры продавались в свое время по 130 тысяч фунтов (16 млн рублей).
В заезде на четверть мили «китаец» легко оставил соперников позади. Nissan пришел вторым, а Lamborghini – третьим. На более длинной дистанции в полмили первым оказался Nissan, Lamborghini стал вторым, а MG пришел третьим. Зато в соревновании на эффективность тормозной системы, китайский электрокар вновь показал лучший результат.
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10-летний Nissan чемпиона Формулы-1 продают за баснословные деньги
На продажу выставлен Nissan GT-R четырехкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля. У одного из лучших гонщиков мира не было времени кататься на своем спорткаре. С 2012 года машина успела проехать всего 130 километров.Читать далее
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25.11.2022, 16:24
Льюис Хэмилтон взорвал Интернет бешеным дрифтом на Nissan GT-R (японцы негодуют)
Семикратный чемпион Формулы-1 неоднократно признавался, что обожает погонять в повседневной жизни. Недавно он приехал в Японию, арендовал мощный Nissan Skyline R34 GT-R и записал видеоотчет о поездке, чем навлек на себя очередную волну негатива.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
28.02.2022, 09:26
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Не секрет, что у богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратов очень много денег. Именно в Дубае расположены одни из самых удивительных в мире автосалонов, где торгуют исключительно люксовыми спорткарами.Читать далее
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