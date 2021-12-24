Посмотрите, как круто смотрится «ГАЗель NN» с закабинным спальником (шпионские фото)
Фото: Луидор ГАЗ
Внимание подписчиков привлекли недостатки модели. Одни обратили внимание на запотевшие фары и сообщили, что по оптике новой «ГАЗели» есть много нареканий. Более знающие «коллеги» ответили им, что фары делают беларусы, а значит – все вопросы к ним. Другие упоминали проблему с «жором» резины на передних колесах, которая зачастую решается установкой новых покрышек другого размера. Но завод упорно продолжает продавать автомобили с неподходящими шинами.
Версия с закабинным спальным местом была и у «ГАЗели Next». Это собственная доработка специалистов «Луидора». Автомобиль получил усиленную раму и кузов на 24 куба. В кабине предусмотрено полноценное спальное место, расположенное за сидением водителя. В комплектацию входил кондиционер, автономный отопитель, пневмо по кругу, сепаратор с подогревом, два бака по 140 литров и шторный механизм ALK.
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