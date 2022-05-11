Посмотрите, как круто выглядит летающий мотоцикл Speeder (видео)

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Чуть не каждый месяц появляются сообщения о все новых и новых проектах летающих автомобилей, мотоциклов и беспилотных дронов. Большинству из них не суждено пойти дальше компьютерных презентаций, но некоторые идеи кажутся перспективными и многообещающими. По словам Меймана, слово «мотоцикл» неверно отражает сущность его Speeder. Летательный аппарат будет предназначен в первую очередь для серьезной работы, а не для развлечения.

Speeder планируют задействовать в армии и экстренных службах. Он сможет быстро добраться до места ЧП на военных учениях или прийти на помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Ключевое преимущество Speeder – его невероятная скорость, до 770 км/ч. Он сможет летать в любых погодных условиях, при нулевой видимости и ветре до 80 км/ч, а также перелетать через горы, поднимаясь на высоту до 6 тысяч метров. На первом этапе аппарат будет исключительно грузовым и беспилотным или управляться дистанционно.

Как ни странно, речи об электрических технологиях пока не идет. Speeder сможет работать на всех видах ископаемого топлива: керосине, дизеле или бензине. В 2023 году компания рассчитывает подать заявку на сертификацию, тогда серийное производство стартует в 2024-м. Первые 50 экземпляров Speeder были распроданы по предзаказам в течение пары часов.

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