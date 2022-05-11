Посмотрите, как круто выглядит летающий мотоцикл Speeder (видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Speeder планируют задействовать в армии и экстренных службах. Он сможет быстро добраться до места ЧП на военных учениях или прийти на помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Ключевое преимущество Speeder – его невероятная скорость, до 770 км/ч. Он сможет летать в любых погодных условиях, при нулевой видимости и ветре до 80 км/ч, а также перелетать через горы, поднимаясь на высоту до 6 тысяч метров. На первом этапе аппарат будет исключительно грузовым и беспилотным или управляться дистанционно.
Как ни странно, речи об электрических технологиях пока не идет. Speeder сможет работать на всех видах ископаемого топлива: керосине, дизеле или бензине. В 2023 году компания рассчитывает подать заявку на сертификацию, тогда серийное производство стартует в 2024-м. Первые 50 экземпляров Speeder были распроданы по предзаказам в течение пары часов.
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