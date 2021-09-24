Посмотрите, как круто выглядит раллийная Lada Niva: она поедет на Дакар-2022 (фото)
Фото: Lada
Машину полностью разобрали, кузов восстановили, шасси усилили в соответствии со спецификациями первых советских внедорожников, участвовавших в гонке «Париж – Дакар». На крыше установили воздухозаборники, а спереди появилась дополнительная оптика. Из интерьера убрали почти все пластиковые элементы, зато установили металлический каркас безопасности, гоночные ковшеобразные сиденья с многоточечными ремнями и новую приборную панель. Кузов раллийной «Нивы» окрашен в белый цвет, колесные диски – тоже белые.
Мотор у автомобиля сохранился родной объемом 1,6 литра. Это обязательное требование соревнований, ведь «Нива» будет участвовать в особом классе под названием Dakar Classic. Сюда допускаются только автомобили, которые принимали участие в этапах легендарного ралли-рейда до 2000 года.
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