Посмотрите, как лошади спасают внедорожник из снежного плена

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Курьезный случай произошел в начале недели в городке Этридж (штат Теннесси, США). На регион обрушились снегопады, застав врасплох местных автомобилистов, не привыкших к холодным зимам. Владелец большого белого внедорожника GMC Yukon (родственника Chevrolet Tahoe), по всей видимости, не успел сменить резину на зимнюю. Автомобиль занесло на скользкой дороге и он съехал в кювет. Передние колеса оказались в канаве, а задние зависли над землей. Трудно сказать, долго ли водителю пришлось ждать помощи, если бы не проезжавший мимо фермер-амиш на повозке, запряженной двумя лошадьми.

Внедорожник подцепили к упряжке, спереди его толкали несколько человек. Совместными усилиями удалось сдвинуть тяжелую машину с места и вытащить ее на дорогу. Журналисты The Drive рассказывают, что амиши, не признающие достижений прогресса, частенько выручают попавших в беду автомобилистов.

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