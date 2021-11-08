Посмотрите, как мастер лепит из глины полноценную копию спорткара Nissan (видео)
Фото: Nissan
По словам Харуо Юки, видеть машину в виртуальной реальности полезно, но тонкие изменения не так просто передать в цифровом виде. То, что мы видим на мониторе, сильно отличается от того, что мы видим в реальной жизни, особенно при естественном солнечном свете. Тогда на помощь приходит реальный макет. Последней работой Харуо Юки стал новейший спорткар Nissan Z. В его основе лежит алюминиевый каркас с осями, на которые можно установить настоящие колеса. Общий вес готового макета достигает 1,6 тонны, что даже тяжелее, чем оригинальный Z. На создание глиняного Nissan Z ушло три недели.
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